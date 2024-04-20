楊寶楨看蝙蝠待產 為謝國樑「蝙蝠產卵說」滅火

基隆市劉銘傳隧道封閉15年後近日開放民眾自由參觀，因有台灣葉鼻蝠棲息讓民眾驚喜，但日前謝國樑與政策大使楊寶楨出席活動時「蝙蝠有產卵」說法惹議，謝已三度致歉。楊寶楨今天傍晚到劉銘傳隧道看蝙蝠，再為謝滅火。

楊寶楨說，她是第一次來劉銘傳隧道看蝙蝠，覺得很漂亮，封閉的15年後開放自由參觀，但因為現在是待產期，請大家不要喧嘩、開閃光燈，參觀時靜靜的通過，不要打擾到蝙蝠。

楊寶楨表示，透過這次的新聞，讓大家更了解到蝙蝠的生態，市長那一天口誤，也現場更正說法並致歉。市府也聽從專家的建議，因在待產期，5月1日起不開放自由參觀，只能團體預約，9月時再看生態狀況，評估是否可再開放自由參觀。

楊寶楨一行由志工導覽，保持靜音慢慢通過隧道拱頂台灣葉鼻蝠棲息區，今天有6隻蝙蝠倒掛，有的可能出去覓食。

謝國樑16日宣布民眾黨前發言人楊寶楨擔任基隆政策大使，雙方以132萬標案方式合作，以她在社群、IG及兒少領域的專業幫忙市府宣傳兒少政策，但沒想到當天第一次活動，出席安樂室內兒童樂園啟用，就發生爭議。葉鼻蝠是一種胎生式繁殖，並不是產卵、下蛋。