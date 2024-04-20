台東第一鮪 45歲船長連抓3年

台東新港籍漁船南興號船長鄭正愛昨清晨在成功外海，以延繩釣方式釣獲一尾重達229公斤黑鮪魚，是台東今年第一尾，上午進港引起歡呼。鄭正愛連3年搶到台東第一鮪，今年起標價每公斤100元，一路喊到每公斤1000元3次後成交，最後以總價22.9萬元拍出。

45歲鄭正愛昨返港時說，這尾黑鮪魚拉了1個多小時才順利拉上船，運氣不錯，他3年都搶到台東第一尾頭香，希望每年都大豐收。

新港籍漁船南興號昨清晨3點多在成功外海，用延繩釣方式捕獲一尾黑鮪魚，船隻昨返港。漁會總幹事陳俊銘說，南興號船長鄭正愛是二代船長，很年輕就接承其父親漁業工作，可說是老手了，也是延繩釣的高手之一，往年黑鮪魚汛期，都有不錯成績。

鄭正愛說，他抓黑鮪魚沒有特別技術，反正知道什麼時候出現，船該開到哪個點，剩下的就交給老天。

每年4至6月正值黑鮪魚產卵期，魚群隨黑潮北上，漁民前往綠島及蘭嶼黑潮流經海域捕捉，成為東部黑鮪魚漁場之一。漁民捕捉黑鮪魚多以「延繩釣」為主，可節省人力，也能保持魚體鮮度，讓魚身肉質不受破壞，市場拍賣價格相對比較好一點。