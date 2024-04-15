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垃圾掩埋場「只出不進」破功 里長赴議會陳情達成2共識

聯合報／ 記者蔡世偉／台東即時報導
垃圾掩埋場內可見新的垃圾堆置。圖／建農里里長提供
垃圾掩埋場內可見新的垃圾堆置。圖／建農里里長提供

台東縣環保局無預警宣布焚化爐歲修，自4月15日至5月14日止，為期一個月暫停收垃圾，期間台東市的垃圾將暫存建農里垃圾掩埋場。此舉引發當地里民不滿，認為縣府違背去年雙方協調垃圾「只出不進」的決議，里長帶里民前往議會陳情，會後達成決議，垃圾會先放置焚化爐預備坑，滿了再放掩埋場。

台東縣環保局長4月11日傍晚去電台東市建農里里長，告知因垃圾焚化爐於4 月 15 日至5月 14日歲修，期間暫停收垃圾，欲將每日收取垃圾暫存台東市建農里垃圾掩埋場，里長認為此舉影響里居民生活甚鉅 ，今日率眾上議會陳請。

建農里里長林金寶表示，建農里垃圾掩埋場2004年建置，原設計是使用 6年，因環保署2007年修法停止各縣市掩埋場興設，掩埋場就以各種名稱延用至今，早已飽和。掩埋場去年不明原因發生大火，當時環保局與建農里里民開會協調，決議未來垃圾只出不進，並僅供大型垃圾暫存，如今環保局此舉如同違約。

林里長認為焚化爐歲修理應有相間配套計畫，垃圾產生是所有人，不應該是建農里里民單獨承受，今日上議會陳情就是希望議長及議員關心民生。

台東縣府環保局正與建農里里長、里民協商當中，並表示目前台東市無其他掩埋場可作焚化爐停休期間的垃圾暫放，掩埋場透過整理、整頓相關計畫提升效能，可作為天然災害發生或其他必要時垃圾暫置用，尚不會封閉。

中午縣府與建農里里民在議會協調下，也達成兩點協議：1.初期兩個禮拜，垃圾暫時先放焚化爐預備坑，預備坑真的放不下再放到建農里垃圾掩埋場，等開爐後，環保局會支援協助清理暫置掩埋場的垃圾支應相關費用。2. 爾後應制定歲修期間垃圾處理之SOP，制度化處理，避免爭議。

不滿縣府違反垃圾掩埋場「只出不進」決議，建農里里長林金寶到議會遞陳情書。圖／建農里里長提供
不滿縣府違反垃圾掩埋場「只出不進」決議，建農里里長林金寶到議會遞陳情書。圖／建農里里長提供
台東市建農里垃圾掩埋場早就超過使用年限，如今焚化爐歲修期間，將再次開放垃圾暫存。圖／建農里里長提供
台東市建農里垃圾掩埋場早就超過使用年限，如今焚化爐歲修期間，將再次開放垃圾暫存。圖／建農里里長提供

台東 環保局長

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