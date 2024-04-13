基隆打造藝文特區 火箭展開跑

基隆市府在文化中心前廣場及1樓空間打造藝文特區，目前草皮已鋪設完成，打造成藝文特區展場兼人行通道，昨已有家長帶小朋友參觀。市長謝國樑也開箱室內的火箭特展，擔任一日領航員，帶領小朋友見證台灣航太發展史。

文化中心前廣場鋪設草皮打造出「藝文特區」展場，昨火箭特展開幕，草地放上可愛人物造型人偶，受到小朋友歡迎。

文化中心整修前有30多年歷史，而藝術家陳志慈創作的銅獅子被漆成金獅子也曾惹議，文化局指出，因表面斑駁嚴重，重新維護保養，如今已呈現原有黑銅色風貌。

謝國樑說，這次展覽在戶外廣場所展示的貨櫃屋，雖然看似老舊，但卻是2022年7月在屏東旭海成功完成台灣前瞻火箭試射的ARRC前瞻火箭研究中心「移動發射控制中心」，室內還有4組台灣火箭科研團隊展示6架MIT原型真機火箭模型，小朋友都覺得很有趣。

另基隆美術館開館展「未記持」，昨也由謝國樑主持，邀集22組國內外藝術家，探索台灣十餘年來當代藝術的「歷史轉向」，並以基隆為背景，通過藝術家的田野調查和研究分成五大展區，以視覺、聲音、影像等媒介，探索「先驗歷史物」等不同主題，帶領民眾穿越時空，重新思考歷史的意義與未來的可能性，與模型展同樣至6月30日止。