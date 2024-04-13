聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆打造藝文特區 火箭展開跑

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市長謝國樑（前中）昨開箱火箭特展，擔任一日領航員，帶領小朋友見證台灣航太發展史。記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑（前中）昨開箱火箭特展，擔任一日領航員，帶領小朋友見證台灣航太發展史。記者游明煌／攝影

基隆市府在文化中心前廣場及1樓空間打造藝文特區，目前草皮已鋪設完成，打造成藝文特區展場兼人行通道，昨已有家長帶小朋友參觀。市長謝國樑也開箱室內的火箭特展，擔任一日領航員，帶領小朋友見證台灣航太發展史。

文化中心前廣場鋪設草皮打造出「藝文特區」展場，昨火箭特展開幕，草地放上可愛人物造型人偶，受到小朋友歡迎。

文化中心整修前有30多年歷史，而藝術家陳志慈創作的銅獅子被漆成金獅子也曾惹議，文化局指出，因表面斑駁嚴重，重新維護保養，如今已呈現原有黑銅色風貌。

謝國樑說，這次展覽在戶外廣場所展示的貨櫃屋，雖然看似老舊，但卻是2022年7月在屏東旭海成功完成台灣前瞻火箭試射的ARRC前瞻火箭研究中心「移動發射控制中心」，室內還有4組台灣火箭科研團隊展示6架MIT原型真機火箭模型，小朋友都覺得很有趣。

另基隆美術館開館展「未記持」，昨也由謝國樑主持，邀集22組國內外藝術家，探索台灣十餘年來當代藝術的「歷史轉向」，並以基隆為背景，通過藝術家的田野調查和研究分成五大展區，以視覺、聲音、影像等媒介，探索「先驗歷史物」等不同主題，帶領民眾穿越時空，重新思考歷史的意義與未來的可能性，與模型展同樣至6月30日止。

火箭 藝文特區 謝國樑

延伸閱讀

基隆文化中心前鋪草皮展場兼通道 謝國樑開箱火箭特展

因應基隆捷運發展 五堵貨運聯絡道擬延伸到新北台五線

屋況本不佳 震後住戶更憂心 謝國樑允諾列都更優先標的

基隆聯宏社區鋼筋裸露嚴重 將列都更優先標的

相關新聞

基隆打造藝文特區 火箭展開跑

基隆市府在文化中心前廣場及1樓空間打造藝文特區，目前草皮已鋪設完成，打造成藝文特區展場兼人行通道，昨已有家長帶小朋友參觀...

為社工充電 台東推療癒工作坊

台東縣府社會處推出「身心靈療癒支持方案」，讓450名社工人員舒緩身心壓力，建構社工友善工作環境。4月起推出6大主題共12...

暌違5年復辦 宜蘭大拜拜辦桌 明開放預訂

宜蘭市公所迎接東嶽大帝生日，暌違5年舉辦「宜蘭大拜拜」辦桌，今年5月4日晚間6時在宜蘭運動公園體育館前，席開數百桌流水席...

譴責性剝削歪風 基隆市府宣布終止與涉犯者演出合作

藝人黃子佼涉入兒童及少年性剝削防制條例，引發全國家長及民眾擔憂，基隆市長謝國樑今晚譴責不法影片之拍攝、購買與散播者，並宣...

讓社工放鬆充電 台東首推「身心靈療癒支持方案」

台東縣政府首推辦理「身心靈療癒支持方案」，讓450位社工人員舒緩身心壓力，建構社工友善工作環境。這個月起推出6大主題共1...

宜蘭草地音樂會 可攀樹、看表演

春日好風光，宜蘭野餐草地音樂會本周六起至5月26日在跑馬古道公園登場，每周六日安排手作工作坊、親子互動體驗、攀樹走繩挑戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。