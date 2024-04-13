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為社工充電 台東推療癒工作坊

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣政府首次辦理「身心靈療癒支持方案」，讓450名社工舒緩身心壓力。圖／台東縣政府提供
台東縣政府首次辦理「身心靈療癒支持方案」，讓450名社工舒緩身心壓力。圖／台東縣政府提供

台東縣府社會處推出「身心靈療癒支持方案」，讓450名社工人員舒緩身心壓力，建構社工友善工作環境。4月起推出6大主題共12場次靜態和動態工作坊，邀全縣社工參與，社工員說，「這是幸福城市，給自己喘口氣休息」。

縣長饒慶鈴說，社工也是人，需要被關心、被重視，因此指示社會處辦理身心靈療癒支持方案，讓社工發揮專業時也能好好照顧身心，無後顧之憂。

台北發生虐童致死案後，社工人員辛酸被社會重視，台東縣2021年提供全國首張24小時社工專屬保險後，今年再推出「身心靈療癒支持方案」社工福利。

「身心靈療癒支持方案」包括好好吃飯、好好休息、好好睡覺、好好玩樂、好好靜心、好好愛自己6大主題，並以工作坊形式辦理烘焙、飲食與減壓、正念咖啡館、精油舒壓、睡眠管理、紅酒與靜心瑜伽、社工親子烤肉、禪繞畫療癒身心等12場次課程，首場4月開始。

縣府社會處表示，全縣社工從業人員約450人，近5年來社工師考試錄取率約20%，今年縣府有7人考取社工師證照。縣府每年辦理25至30場訓練課程，拓展社工人員專業知能。

林姓社工員說，有時忙到沒時間放鬆，有機會參加工作坊，終於能讓身心充電。

社工

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