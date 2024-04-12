睽違5年復辦 宜蘭市東嶽大帝誕辰流水席周日開放訂桌

宜蘭市公所迎接東嶽大帝生日，睽違5年舉辦「宜蘭大拜拜」辦桌，訂於5月4日晚間在宜蘭運動公園體育館前，席開數百桌流水席。市公所4月14日上午開放訂桌，共340桌，訂桌費3000元，共10道菜色，另為響應環保，每桌都會贈送10組環保餐具。

農曆3月28日是東嶽大帝誕辰，宜蘭市歷年都會舉辦慶典活動，神轎出巡、大神尪踩街等等，過去家家戶戶也會擺流水席「呷拜拜」；近年宜蘭市公所統一舉辦大辦桌，2019年最後一次舉辦，之後因疫情停辦，去年來不及編列預算，今年是睽違5年的重新開始。

市公所表示，5月4日下午6時在宜蘭運動公園體育館前辦桌，席開350桌，除10桌貴賓席，其餘340桌開放訂桌；辦桌比照傳統由總舖師操刀的模式，聘請尚豪餐飲外燴統一操持，每桌10道菜包含海陸拼盤、櫻花蝦米糕、石斑魚、土雞等等，附上飲料甜點，定價4000元，公所補助1000元，訂桌費3000元。

市公所4月14日上午8時到中午12時，在宜蘭市民活動中心開放訂桌，開始前10分鐘發號碼牌，依號次順序受理訂位，每人限訂3桌，現場繳費後畫位領取桌次餐券；14日若沒有訂完，14日到19日上午8時到下午5時，市公所民政課也會繼續開放訂購。