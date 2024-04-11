地震落石砸死大貨車司機家中經濟變故 警伸援救急
花蓮地震已釀16死、逾千人受傷，在蘇花公路大清水路段遭落石擊中的大貨車吳姓司機不幸喪命，家中經濟突遭變故，轄區警方轉介相關社福機構予以救助，解決燃眉之急。
吳姓駕駛的弟弟今天告訴中央社記者，吳姓駕駛開大貨車已10多年，全台跑，沒想到這次大地震竟然奪走其性命，全家都難以接受這個噩耗，媽媽更是整天以淚洗面。
吳姓駕駛的弟弟說，家中還有一個小弟，從事道路邊坡整治工作，這次地震事故發生後，家人也勸說小弟轉業，不要再做危險性高的工作，但一時也不知道能有什麼工作。自己則是務農，和小弟都有家庭，45歲的吳姓駕駛因為工作影響以致未婚，和媽媽住在玉里鎮松浦里。
轄區玉里警分局觀音派出所長王正男得知吳姓駕駛發生意外，其家庭經濟主要靠吳男駕駛大貨車維持，日前轉介新北行德慈善會給予救助金新台幣2萬8000元，幫助減輕各項開銷、解決燃眉之急，家屬對於所長的熱心協助感恩在心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言