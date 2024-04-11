快訊

蔣經國與陳誠曾搶奪接班人大位？ 從蔣中正對2人評價可見端倪

爆遭綠議員陳建名「勾脖、緊抱、強吻」 歌手張涵雅喊：誤會

統神被苗博雅感化？做出「正能量二部曲」發文道歉 鐵粉驚訝：天下紅雨了

地震落石砸死大貨車司機家中經濟變故 警伸援救急

中央社／ 花蓮縣11日電

花蓮地震已釀16死、逾千人受傷，在蘇花公路大清水路段遭落石擊中的大貨車吳姓司機不幸喪命，家中經濟突遭變故，轄區警方轉介相關社福機構予以救助，解決燃眉之急。

吳姓駕駛的弟弟今天告訴中央社記者，吳姓駕駛開大貨車已10多年，全台跑，沒想到這次大地震竟然奪走其性命，全家都難以接受這個噩耗，媽媽更是整天以淚洗面。

吳姓駕駛的弟弟說，家中還有一個小弟，從事道路邊坡整治工作，這次地震事故發生後，家人也勸說小弟轉業，不要再做危險性高的工作，但一時也不知道能有什麼工作。自己則是務農，和小弟都有家庭，45歲的吳姓駕駛因為工作影響以致未婚，和媽媽住在玉里鎮松浦里。

轄區玉里警分局觀音派出所長王正男得知吳姓駕駛發生意外，其家庭經濟主要靠吳男駕駛大貨車維持，日前轉介新北行德慈善會給予救助金新台幣2萬8000元，幫助減輕各項開銷、解決燃眉之急，家屬對於所長的熱心協助感恩在心。

地震 落石

延伸閱讀

台鐵普悠瑪撞擊落石出軌原因曝 今晨恢復雙線正常行車降速慢行

ESG最前線／抗震三部曲 降低產業損失

影／地震不斷 普悠瑪號乘客憂心：山上還有2顆10噸重巨石

被落石擊中！台鐵普悠瑪號445車次驚傳和平站出軌 大顆落石掉落軌道

相關新聞

台東尚武漁港擬轉型 漁民憂斷生計

台東大武鄉尚武漁港長年淤沙，中央及縣府已花逾20億經費清淤，縣府多次向漁業署提出漁船收購計畫，考慮漁港轉型，日前獲回覆，...

敖幼祥義賣作品 助東華災後重建

0403大地震重創國立東華大學理工學院，館內研究設備、校方累積20年研究資料全燒光。以「烏龍院」等系列作品聞名海內外的漫...

宜蘭未婚聯誼 2場次報名

宜蘭縣每年舉辦的單身聯誼活動都很受歡迎，速配率約5成，今年6月、10月增辦2場次，縣府昨宣布開放報名，活動當天只要速配成...

暖暖水源地露營賞螢 基隆文化基金會惹議

基隆市文化基金會本月27、28日將在暖暖水源地槌球場辦露營體驗、市集及賞螢活動，附近是螢火蟲棲地引發爭議，前立委蔡適應說...

基隆河右岸汐止步道有斷點 立委會勘要改善

基隆河沿岸風景十分優美，許多民眾喜愛到步道上散步休閒或是騎乘自行車，目前基隆河步道往台北方向串連直通南港，但是右岸部分到過新江北橋後有斷點，因此立法委員廖先翔就邀集相關單位現場會勘，討論改善辦法。

宜蘭未婚聯誼起跑 看對眼送速配禮、2年結婚加碼4萬禮

宜蘭縣每年舉辦的單身聯誼活動都很受歡迎，男女雙方速配率約五成，今年增加名額舉辦兩場次，活動當天只要速配成功，可獲得4項好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。