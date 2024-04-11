台東尚武漁港擬轉型 漁民憂斷生計

台東大武鄉尚武漁港長年淤沙，中央及縣府已花逾20億經費清淤，縣府多次向漁業署提出漁船收購計畫，考慮漁港轉型，日前獲回覆，今年將向立法院提案，但漁民擔心，計畫一旦通過等同廢港。他們曾建議總統府，希望一次性改善淤沙問題，現在政府反倒要收購漁船，等同斷他們的生計。縣府農業處指專家學者進行漂沙調查及水工模型試驗，都無法有效改善淤沙，漁港存廢及轉型是必須考慮的方向。

大武鄉尚武海灣屬海岸漂沙地形，早年政府為方便大陳義胞及當地漁民出海捕魚，1953年建港，是台東南迴唯一漁港，後因港口經常淤積，政府1991年曾將防波堤向外延伸，阻止漂沙流入港嘴口，但成效有限。

縣府農業處副處長黃奇明說，不包括漁港一般整修及設施興建，縣府每年緊急疏通航道預算約200萬元至600萬元，中央常規清淤補助款至今已投入逾20億元，「今天搶通，隔天又淤沙了，清淤工程根本趕不上淤沙速度」。他說，2年前邀專家學者漂沙調查及水工模型試驗，都無法有效改善，漁港存廢及轉型是須考慮的方向。

黃奇明說，部分漁民已轉至富岡漁港及旭海港仔等地作業，尚武漁港已無經濟效益，因此向中央提出漁船收購計畫，漁業署指今年會向立院提案，一旦通過，尚武漁港，含香蘭灘岸的膠筏動力船隻都將收購，漁港不再有漁船進出作業，之後再利用環境設施及特性，轉型成觀光漁港、休憩漁港，甚至是水上活動漁港。

劉姓漁民說，清淤本來就治標不治本，與其每年把錢花在清淤，不如一次解決改善。但他們甚至上陳總統府，都石沉大海。現在政府要收購漁船，等同要廢港，斷大家生計？陳姓漁民說，漁港外每年都有旗魚、鮪魚、油帶魚、鬼頭刀等高經濟魚種，不解政府說的沒經濟效益，標準是什麼？

議員翁麗吟說，漁港轉型若能實際幫助大武鄉產業發展，她樂觀其成，但縣府一定要聽漁民的心聲，做好相關配套，不要轉型不成變為地方建設災難。