花蓮定置漁網受損嚴重 縣府現勘盼盡速啟動天災救助

花蓮定置漁業為當地重要產業，占整體漁業產值43%，但地震後出現20%至50%不等受損，縣長徐榛蔚今天現勘並表示，盼盡速啟動農業天然災害救助。

農業部統計至今天上午11時，地震後漁業設施估計損失金額達新台幣4337萬元，主因為花蓮縣定置漁網、漁具損失所致。

花蓮縣政府發布新聞稿表示，定置漁業是重要產業，3日地震造成定置漁網猝不及防嚴重損失，在漁會彙整損失後，今天邀集農業部水產試驗所東部漁業生物研究中心、定置漁業者所在地鄉鎮市公所、花蓮區漁會組成勘災小組至現地勘查，徐榛蔚也偕同縣府農業處長陳淑雯到場關心漁民災損情形，花蓮區漁會總幹事林俊吉也表達漁民心聲。

徐榛蔚提及，為能第一時間協助受災漁民，縣府農業處、花蓮區漁會及基層公所通力合作，每天定時查報各區受災情形，也告知漁民如有發現漁船或定置漁網受震災影響，要主動向花蓮區漁會通報，以更新確認受災情形。

陳淑雯表示，定置漁業約占花蓮整體漁業產值的43%，經勘災小組現場勘查，地震造成將近8組定置漁網石碇錯位，石碇、網身、纜繩、鋼索及大小浮球明顯受損，評估有5名漁民損害程度20~50%不等，且餘震仍未間斷，一旦發現有新災損情形，要盡速向漁會通報。

陳淑雯說，目前依農業天然災害救助辦法規定，提報農業部爭取公告農業天然災害現金救助，以降低農漁損失。