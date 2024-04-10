基隆河右岸汐止步道有斷點 立委會勘要改善

基隆河沿岸風景十分優美，許多民眾喜愛到步道上散步休閒或是騎乘自行車，目前基隆河步道往台北方向串連直通南港，但是右岸部分到過新江北橋後有斷點，因此立法委員廖先翔就邀集相關單位現場會勘，討論改善辦法。

後續將在汐萬路和康寧街口設置跨越堤防的階梯，讓附近民眾可以更方便可以前往使用步道休閒，再來將爭取規劃基隆河右岸步道貫穿高速公路橋下，連接到汐萬路，讓基隆河步道能夠串連，民眾使用更方便。

立法委員廖先翔表示，基隆河是汐止非常珍貴的天然資源，民眾可以去基隆河邊非常休閒，目前針對步道斷點要做幾個處理，第一個階段是爭取設置階梯跨越堤坊，讓民眾可以輕易的去使用基隆河的空間，第二個階段會持續爭取讓右岸的步道能夠連接到下游，讓整個基隆河的步道能夠串連。

當天也有里長反應基隆河沿岸步道的割草範圍逐漸縮小，步道往河岸下層的草有的都快長得比人高，希望能妥善除草，除了讓散步的民眾可以欣賞基隆河美景外，重要的是可以保障民眾的散步安全，夏天也不用擔心蛇類出沒。