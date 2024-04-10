為花蓮災區送希望！台中糕餅業者11日起連3天「義賣太陽餅」

花蓮強震釀災，台中有糕餅業者今天表示，看到救難人員努力及災民勇氣讓人感動，明天起連3天發起太陽餅義賣，所得將捐贈花蓮震災募款專案帳戶，為災區送去更多支持與希望。

衛福部4日公布由賑災基金會開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止。基金會今天公布最新募款金額，截至昨天募得將近新台幣5億元，將專款專用，用於這次災害援助、緊急醫療、收容安置、復原重建4大項目。

陳允寶泉總經理翁羿琦今天接受媒體聯訪時表示，過去日本311海嘯、2014年北捷事件、2021年太魯閣號事故及2023年土耳其地震等重大災難時，均發起義賣公益活動，近年累計已捐出逾新台幣300萬元。

翁羿琦說，近日看到花蓮地震救難人員努力及災民勇氣，讓人感動，自11日至13日起，將在台中3家門市及網路商店舉行太陽餅義賣活動，善款將捐贈至花蓮震災募款專案帳戶，也希望拋磚引玉，為災區送去更多支持與希望。