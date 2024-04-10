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台中72萬戶經921震 6樓以上全盤查為此原因僅1件詳評

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員江肇國也要求市府重視地震後民房的結構安全鑑定。記者陳秋雲／ 攝影
民進黨議員江肇國也要求市府重視地震後民房的結構安全鑑定。記者陳秋雲／ 攝影

花蓮地震至今餘震至少700次，台中經921地震的房物有72萬戶，更關切老舊房屋安全，藍綠議員今在定期會同聲要求市府增列專案報告。另議員黃佳恬、張彥彤則建議市府成立專案小組，協助教建物結構安全檢查。都發局表示，921大震後，6樓以上的房屋結構已完成盤點。據了解，可因擔心掉房價，僅有1件進入詳評。不過都發局表示，發現危樓一定強制安檢。

台中市有111萬多戶，平均屋齡在25年以上；經921地震的房屋有72萬多戶，另30年以上有44萬戶，多數偏老舊。

國民黨議員李中、黃佳恬、張彥彤，希望403大地震列入此次專案報告，因眼前所見許多建物受損嚴重，餘震不斷，希望台中市府成立專案小組協助建物結構安全檢查，也爭取中央經費盤點受損建物。

黃佳恬表示，除花蓮嚴重外，台中也有受災戶需要協助，例如太平有棟近30年大樓出現鋼筋與磚頭裸露，結構安全堪慮，呼籲中央災後補助修繕到位；另服務處接到不少陳情案，建物牆壁出現裂痕，居民擔心建物安全，希望台中市府能成立專案小組，協助結構安全檢查。都發局指出，已請結構技師完成評估，目前結構無虞。

都發局指出，2017年開始，市府快篩25年以上、經921地震的建物，依規定6樓以上已全數盤查完畢，共1259件進入初評，但有的社區不願詳評，擔心影響房價，有的社區則已主動找結構技師診斷，進入「詳評」階段的只有一件。

都發局指出，市府向中央爭取補助建物結構耐震評估，總經費420萬，如社區申請，每棟可補助評估費用的30%，以40萬元為限。另有老舊建物整建維護補助，總預算1000萬元，可補助每案25%，第一階段即日起到6月底止，第二階段到9月30日止。

另一項公寓大樓修繕補助， 屋齡7年以上、有管委會的社區可申請，直到今年5月底止，另有戶數限制與補助額度。

議員林德宇表示，地震發生第一時間，盧市長在新加坡線上指導，但災害中心成立的時間序列、相關的局處如何應變、公共建設包括道路橋樑的巡檢，市政府應說明如何執行，保障公安。

市議員李中要求，議會定期會增列震災後房屋安全評估的專案報告，藍綠議員一致通過。記者陳秋雲／攝影
市議員李中要求，議會定期會增列震災後房屋安全評估的專案報告，藍綠議員一致通過。記者陳秋雲／攝影
市議員黃佳恬（左）與張彥彤要求市府成立專案小組，協助老舊建物居民確認居住安全。記陳秋雲／攝影
市議員黃佳恬（左）與張彥彤要求市府成立專案小組，協助老舊建物居民確認居住安全。記陳秋雲／攝影

台中市 地震 議員

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