恐衝擊一級保育類「福爾摩沙偽絲珊瑚」寶盛案補正再審

寶盛水族生態遊樂區2009年取得環評許可，但受新冠肺炎影響因此未依計畫期程開發，近期再向環境部申請開發內容異動欲取得許可。但環團憂心，本案開發恐衝擊一級保育類「福爾摩沙偽絲珊瑚」棲地；環委認為開發單位須補充說明與濱海公園的關聯性、變更前後土地使用的面積變化、施工及營運期間空汙管制措施，本案補正再審。

環境部今召開「寶盛水族生態遊樂區環境影響說明書變更內容對照表」專案小組初審，本案基地位於台灣東部三仙台風景特定區內，轄屬台東縣成功鎮三仙里，位於成功東北方約3公里處， 台11號省道112K處，東為三仙台島，西接高台南臨太平洋， 北至白守蓮。

開發單位寶盛海洋牧場開發公司說明，2009年取得環評許可、2011年完成事業計畫核定作業、2014年完成水土保持設施、2018年取得主題館建築執照核發及開工，但2021年受新冠肺炎影響停止相關工程作業，今年4月再提出興辦事業計畫（第一次變更）及環說書變更對照表申請。

寶盛表示，此次變更內容包含取消濱海公園人工設施、修正音樂酒吧興建面積為578平方公尺，此外同步依現況修正開發期程並辦理興辦事業計畫變更申請；變更原因為遊樂區範圍因「地籍分割」，由54筆土地變更為102筆土地，面積由原7.2930公頃修正為7.238008公頃。

地球公民指出，此案通過環評距今已有15年，期間僅有兩次因應水保要求整地，並無正式開工，早已逾越環評法第16-1條規範的3年時間。

地球公民認為，此案開發會破壞在地居民、文化及生態系賴以存續的基翬海岸，該海岸不僅是部落傳統領域，更是一級保育類「福爾摩沙偽絲珊瑚」的棲地，呼籲環境部應先釐清環評程序是否完備、要求開發單位應重新提出環現差審議，確認環境是否有變化、舊的因應對策是否仍有效，並補做珊瑚礁調查。