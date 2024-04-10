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恐衝擊一級保育類「福爾摩沙偽絲珊瑚」寶盛案補正再審

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
基翬海域是台灣特有種一級保育類「福爾摩沙偽絲珊瑚」的棲地。圖／地球公民提供
基翬海域是台灣特有種一級保育類「福爾摩沙偽絲珊瑚」的棲地。圖／地球公民提供

寶盛水族生態遊樂區2009年取得環評許可，但受新冠肺炎影響因此未依計畫期程開發，近期再向環境部申請開發內容異動欲取得許可。但環團憂心，本案開發恐衝擊一級保育類「福爾摩沙偽絲珊瑚」棲地；環委認為開發單位須補充說明與濱海公園的關聯性、變更前後土地使用的面積變化、施工及營運期間空汙管制措施，本案補正再審。

環境部今召開「寶盛水族生態遊樂區環境影響說明書變更內容對照表」專案小組初審，本案基地位於台灣東部三仙台風景特定區內，轄屬台東縣成功鎮三仙里，位於成功東北方約3公里處， 台11號省道112K處，東為三仙台島，西接高台南臨太平洋， 北至白守蓮。

開發單位寶盛海洋牧場開發公司說明，2009年取得環評許可、2011年完成事業計畫核定作業、2014年完成水土保持設施、2018年取得主題館建築執照核發及開工，但2021年受新冠肺炎影響停止相關工程作業，今年4月再提出興辦事業計畫（第一次變更）及環說書變更對照表申請。

寶盛表示，此次變更內容包含取消濱海公園人工設施、修正音樂酒吧興建面積為578平方公尺，此外同步依現況修正開發期程並辦理興辦事業計畫變更申請；變更原因為遊樂區範圍因「地籍分割」，由54筆土地變更為102筆土地，面積由原7.2930公頃修正為7.238008公頃。

地球公民指出，此案通過環評距今已有15年，期間僅有兩次因應水保要求整地，並無正式開工，早已逾越環評法第16-1條規範的3年時間。

地球公民認為，此案開發會破壞在地居民、文化及生態系賴以存續的基翬海岸，該海岸不僅是部落傳統領域，更是一級保育類「福爾摩沙偽絲珊瑚」的棲地，呼籲環境部應先釐清環評程序是否完備、要求開發單位應重新提出環現差審議，確認環境是否有變化、舊的因應對策是否仍有效，並補做珊瑚礁調查。

經閉門會議討論後，環委要求開發單位應說明清楚本案與濱海公園的關聯性及相關權責單位；此案變更前後土地使用的面積變化，包含汙水處理廠、音樂酒吧、停車場等；補充施工期間營建工程及營運期間餐飲業空汙防制管理促施；另也要加強聯外道路交通規畫及補充目前執行的環境監測計畫成果。

寶盛水族生態遊樂區緊臨基翬海域，可能直接衝擊這塊海域的珊瑚礁生態。圖／地球公民提供
寶盛水族生態遊樂區緊臨基翬海域，可能直接衝擊這塊海域的珊瑚礁生態。圖／地球公民提供
基翬海岸是比西里岸、芝田、基翬等部落的傳統領域，是傳承文化與生態知識的重要空間。圖／地球公民提供
基翬海岸是比西里岸、芝田、基翬等部落的傳統領域，是傳承文化與生態知識的重要空間。圖／地球公民提供

新冠肺炎 珊瑚 環評

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