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宜蘭小礁溪賞螢導覽解說12場報名秒殺 網友敲碗求加場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
賞螢關燈，請民眾前往賞螢時，不要大聲喧嘩，不要打燈拍照，放慢腳步享受螢光盛宴。圖／鄉公所提供
賞螢關燈，請民眾前往賞螢時，不要大聲喧嘩，不要打燈拍照，放慢腳步享受螢光盛宴。圖／鄉公所提供

宜蘭小礁溪打造成「火金姑的故鄉」，螢火蟲密度高，鄉公所開辦賞螢導覽一開放報名即瞬間秒殺，12場次在開放報名5分鐘內已無名額，網友敲碗求加場。礁溪鄉公所表示，現場有提供「線上語音生態導覽」服務，民眾到現場管制點的服務站掃QR Code，也可透過手機聆聽解說。

進入賞螢季，「火金姑的故鄉-小礁溪」是宜蘭第一個透過公私協力合作的賞螢區，地點位於礁溪鄉匏崙村匏杓崙路一帶，俗稱「小礁溪」，有清澈的河川溪流及草木扶疏，環境未受汙染，自然生態豐富且多元，適合螢火蟲生長及繁殖的生態環境；螢區位於道路旁，交通方便，螢火蟲數量密度高，成為絕佳賞螢首選。

鄉長張永德表示，為了守護生態環境，鄉公所把螢火蟲出沒路段的路燈換成「紅光」，同時在賞螢期間的每晚管制車輛交通進出3小時，開辦4/20日起的周六與周日，總共12場次生態導覽解說，讓民眾或親子在符合生態及無害的情況下，靜靜聆聽專業人員解說，獲取飽滿的生態旅程。

小礁溪賞螢近年來非常火熱，飯店業者搭配賞螢，自己開團規劃限定遊程。公所今年推出12場次、每場次30人的生態導覽解說名額，昨中午一開放線上報名，瞬間被網友搶光，手腳慢沒搶到的人希望鄉公所加碼。

礁溪鄉公所表示，目前並無打算增加場次，不過現場有QR Code可以掃，民眾可透過手機聆聽解說，請民眾前往賞螢時，不要大聲喧嘩，不要打燈拍照，放慢腳步享受螢光盛宴。

小礁溪的螢火蟲數量密度高，鄉公所開辦12場次導覽解說，報名瞬間秒殺。圖／翻攝自官網
小礁溪的螢火蟲數量密度高，鄉公所開辦12場次導覽解說，報名瞬間秒殺。圖／翻攝自官網
小礁溪賞螢區位於道路旁，交通方便，螢火蟲數量密度高，成為絕佳賞螢首選。圖／鄉公所提供
小礁溪賞螢區位於道路旁，交通方便，螢火蟲數量密度高，成為絕佳賞螢首選。圖／鄉公所提供
小礁溪賞螢區位於道路旁，交通方便，螢火蟲數量密度高，成為絕佳賞螢首選。圖／鄉公所提供
小礁溪賞螢區位於道路旁，交通方便，螢火蟲數量密度高，成為絕佳賞螢首選。圖／鄉公所提供
小礁溪賞螢區位於道路旁，交通方便，螢火蟲數量密度高，成為絕佳賞螢首選。圖／鄉公所提供
小礁溪賞螢區位於道路旁，交通方便，螢火蟲數量密度高，成為絕佳賞螢首選。圖／鄉公所提供

螢火蟲 賞螢

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