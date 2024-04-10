快訊

砂卡礑挖出疑游家大女兒遺體送殯儀館 困8天腐爛難辨將DNA比對

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

連署文未提黃子佼網質疑「模糊焦點」 陶晶瑩：他已社會性死亡

受天王星大樓波及 花蓮老洋房餐廳仍樂觀打氣

中央社／ 花蓮縣10日電

花蓮強震後，傾斜的天王星大樓拆除作業持續，一旁的「黑金通」餐廳也被劃入封鎖區，多日無法營業，負責人李冠威在牆上打上醒目標語，向救難人員表達感謝及加油打氣。

天王星大樓隔一條小巷有一棟白色建築物，是名為「黑金通」的餐廳，曾被譽為日治時代最美百年老洋房，結合花蓮在地文創特色商品與餐廳的複合式經營，是在地居民與觀光客喜愛到訪的店家。李冠威表示，地震後也被劃入封鎖區，至今仍無法營業，包括店內震災損失、生意停擺，難以估算損失程度。

李冠威回憶當天，地震當下的劇烈搖晃，立刻與妻子抱著孩子逃到樓下，當時心中立刻想到店內的狀況，直覺「完了完了」，再回到現場看到倒塌大樓，震撼無比，「這麼近距離真的很可怕。」

在大樓拆除作業斷電之前，李冠威運用掛在店牆上的電視牆，打上感謝等標語，向救難人員表達感謝及加油打氣，讓現場不少人看到都備感溫暖。

李冠威感嘆，921大地震後全家搬到花蓮，期間曾離開再回花蓮創業，6年前經歷花蓮0206大地震，距離短短數百公尺的統帥飯店倒塌，好不容易挺過沒多久，又遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，3年好不容易又撐過，不料又碰上這次地震。

李冠威說，感謝很多顧客好友，第一時間表達關心，目前黑金通也推出「有你相挺 - 花蓮老宅餐廳 黑金通秘制麻辣鴨血/愛心待用餐」，希望能度過這次難關，詳情可洽訂購網站及黑金通臉書。

921大地震 花蓮強震 餐廳

延伸閱讀

花蓮地震東華大學財損 教育部：粗估達近20億

花蓮強震整理包／累積13死、餘震已破800起 重大災情、理賠、交通搶修一次看

擔心雞沒得吃 善心人士託外送員送蔬菜空投到天王星大樓

翰品酒店爆大量解僱 震災停業提前重建

相關新聞

恐衝擊一級保育類「福爾摩沙偽絲珊瑚」寶盛案補正再審

寶盛水族生態遊樂區2009年取得環評許可，但受新冠肺炎影響因此未依計畫期程開發，近期再向環境部申請開發內容異動欲取得許可...

宜蘭小礁溪賞螢導覽解說12場報名秒殺 網友敲碗求加場

宜蘭小礁溪打造成「火金姑的故鄉」，螢火蟲密度高，鄉公所開辦賞螢導覽一開放報名即瞬間秒殺，12場次在開放報名5分鐘內已無名...

影／清淤趕不上淤沙！砸20億落空 南迴唯一漁港恐廢港 漁民：斷我生計

台東南迴唯一漁港大武鄉尚武漁港長年淤沙，至今中央及縣府已花逾20億經費清淤，為解決問題，縣府多次向農業部漁業署提出漁船收...

影／基隆移工6成印尼今慶祝開齋節 穆斯林：如台灣農曆過年

基隆市政府為營造多元文化，展現對穆斯林及各種宗教信仰的尊重，今天上午在國門廣場舉辦開齋節慶祝活動，市長謝國樑也率領多位處...

影／台灣第4種水生螢火蟲北杪螢基隆首紀錄 幼蟲孵出萌

基隆市政府委託基隆鳥會進行螢火蟲生態調查及復育計畫，在暖暖山區發現到圖鑑沒有的螢火蟲，在螢火蟲專家陳燦榮顧問協助下，經學...

基隆騎樓整平 7月完工

基隆市政府打造「以人為本」城市，今年多管齊下。騎樓整平工程分2區施作，與商家、住戶取得共識就動工，刨除舊地磚等建材後，重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。