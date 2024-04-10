受天王星大樓波及 花蓮老洋房餐廳仍樂觀打氣

花蓮強震後，傾斜的天王星大樓拆除作業持續，一旁的「黑金通」餐廳也被劃入封鎖區，多日無法營業，負責人李冠威在牆上打上醒目標語，向救難人員表達感謝及加油打氣。

天王星大樓隔一條小巷有一棟白色建築物，是名為「黑金通」的餐廳，曾被譽為日治時代最美百年老洋房，結合花蓮在地文創特色商品與餐廳的複合式經營，是在地居民與觀光客喜愛到訪的店家。李冠威表示，地震後也被劃入封鎖區，至今仍無法營業，包括店內震災損失、生意停擺，難以估算損失程度。

李冠威回憶當天，地震當下的劇烈搖晃，立刻與妻子抱著孩子逃到樓下，當時心中立刻想到店內的狀況，直覺「完了完了」，再回到現場看到倒塌大樓，震撼無比，「這麼近距離真的很可怕。」

在大樓拆除作業斷電之前，李冠威運用掛在店牆上的電視牆，打上感謝等標語，向救難人員表達感謝及加油打氣，讓現場不少人看到都備感溫暖。

李冠威感嘆，921大地震後全家搬到花蓮，期間曾離開再回花蓮創業，6年前經歷花蓮0206大地震，距離短短數百公尺的統帥飯店倒塌，好不容易挺過沒多久，又遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，3年好不容易又撐過，不料又碰上這次地震。

李冠威說，感謝很多顧客好友，第一時間表達關心，目前黑金通也推出「有你相挺 - 花蓮老宅餐廳 黑金通秘制麻辣鴨血/愛心待用餐」，希望能度過這次難關，詳情可洽訂購網站及黑金通臉書。