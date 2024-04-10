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影／清淤趕不上淤沙！砸20億落空 南迴唯一漁港恐廢港 漁民：斷我生計

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東南迴唯一漁港大武鄉尚武漁港長年淤沙，至今中央及縣府已花逾20億經費清淤，為解決問題，縣府多次向農業部漁業署提出漁船收購計畫，日前獲漁業署回覆今年向立院提案，若通過等同「廢港」。記者尤聰光／攝影
台東南迴唯一漁港大武鄉尚武漁港長年淤沙，至今中央及縣府已花逾20億經費清淤，為解決問題，縣府多次向農業部漁業署提出漁船收購計畫，日前獲漁業署回覆今年向立院提案，若通過等同「廢港」。記者尤聰光／攝影

台東南迴唯一漁港大武鄉尚武漁港長年淤沙，至今中央及縣府已花逾20億經費清淤，為解決問題，縣府多次向農業部漁業署提出漁船收購計畫，日前獲漁業署回覆今年向立院提案，若通過等同廢港。漁民得知消息大多反對廢港，有漁民不解說「政府為何斷他們生計」。縣府表示，會和漁民溝通協調。

縣府農業處副處長黃奇明表示，為拚尚武漁港能夠獲得實際改善，2年前爭取花東基金邀請專家學者進行漂沙調查及水工模型試驗，測試在各種型態包括颱風、季風的條件下，驗證港區的海流漂沙狀況，結果都無法有效改善淤沙，因此漁港存廢及轉型，是縣府必須考慮的方向。

大武鄉尚武海灣因地理環境關係，屬於海岸漂沙地形，但早年政府考量大陳義胞及當地漁民方便出海捕魚維生，於1953在該處建港，後因港口經常淤積，中央及地方政府重新規畫設計漁港，1991年將防波堤向外延伸阻止漂沙流入港嘴口，但成效未獲改善，且淤沙情形日趨嚴重，縣府傷透腦筋。

黃奇明坦言，不包括漁港一般整修及設施興建，每年縣府編列緊急疏通航道預算約200萬元至600萬元左右，中央常規清淤補助經費就投入1000萬元至2000萬元，至今光投入清淤已花費逾20億元，甚至「今天清淤搶通，隔天又淤沙了，清淤工程根本趕不上淤沙速度，大自然變化難以抵抗」。

他說，由於有部分漁民已轉至富岡漁港及旭海港仔等地作業，漁港已無經濟效益，多次向中央提出遭否決的漁船收購計畫，日前已獲漁業署回覆，今年會向立院提案，一旦通過並核准經費，將展開漁船的收購，不僅只有尚武漁港，也包含香蘭灘岸的膠筏動力船隻，若收購一切順利，漁港就不再有漁船進出作業。

「他們過去就提出一次性改善，政府就是不聽。」得知消息的劉姓漁民說，清淤本來就治標不治本，與其每年把錢花在清淤，不如一次解決改善，這問題每次高官來都反映，甚至反映給總統結果都石沉大海，現在政府要收購漁船，等同要廢港斷了生計，誰會接受、誰願意？

陳姓漁民表示，漁港外就是經濟海域，每年都有旗魚、鮪魚、油帶魚、鬼頭刀及紅佳夢等高經濟魚種可捕，就不懂政府說的沒經濟效益的標準是什麼？漁港淤沙又不是漁民的問題，民眾只知道能順利出海捕魚養家而已，就不知道漁港廢了能轉型成什麼東西，就算要轉型，也要先輔導好，配套也要做好。

長期關注尚武漁港及漁民發展的議員翁麗吟說，漁港轉型若能實際幫助大武鄉產業發展她樂觀其成，但縣府一定要聽聽漁民的心聲，做好所有相關配套安置作業，不要最後轉型不成變為地方建設災難。立委黃建賓表示，他會積極了解在地鄉親的聲音，後續會持續追蹤進度。

黃奇明說，雖然漁港未來恐不再有從事相關漁業，但漁港依舊保存下來，為活化漁港，將利用其環境設施及特性，轉型成觀光漁港、休憩漁港，甚至是水上活動漁港等，至於漁船收購計畫，未來縣府會與漁民做好溝通、達成共識。

大武鄉尚武海灣因地理環境關係，屬於海岸漂沙地形，但早年政府考量大陳義胞及當地漁民方便出海捕魚維生，於1953在該處建港，但每年颱風及季風影響，致使港嘴經常性淤沙。記者尤聰光／攝影
大武鄉尚武海灣因地理環境關係，屬於海岸漂沙地形，但早年政府考量大陳義胞及當地漁民方便出海捕魚維生，於1953在該處建港，但每年颱風及季風影響，致使港嘴經常性淤沙。記者尤聰光／攝影
台東南迴唯一漁港大武鄉尚武漁港長年淤沙，至今中央及縣府已花逾20億經費清淤，為解決問題，縣府多次向農業部漁業署提出漁船收購計畫，日前獲漁業署回覆今年向立院提案，若通過等同「廢港」。記者尤聰光／攝影
台東南迴唯一漁港大武鄉尚武漁港長年淤沙，至今中央及縣府已花逾20億經費清淤，為解決問題，縣府多次向農業部漁業署提出漁船收購計畫，日前獲漁業署回覆今年向立院提案，若通過等同「廢港」。記者尤聰光／攝影

漁業署 漁民

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