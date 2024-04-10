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影／台灣第4種水生螢火蟲北杪螢基隆首紀錄 幼蟲孵出萌

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
北杪螢雌蟲產卵。圖／基隆鳥會提供
北杪螢雌蟲產卵。圖／基隆鳥會提供

基隆市政府委託基隆鳥會進行螢火蟲生態調查及復育計畫，在暖暖山區發現到圖鑑沒有的螢火蟲，在螢火蟲專家陳燦榮顧問協助下，經學者鄭明倫證實，這是一種台灣目前尚未被記錄過的螢火蟲，幼蟲疑似為溪流水棲性種類，為紀錄溝通方便，暫稱中文名為「北杪螢」。主要是因基隆仍有保存不錯的原始環境及乾淨的溪流。

計畫主持人基隆鳥會理事長沈錦豐說，台灣原本有三種水生螢火蟲及一種半水生的鹿野氏黑脈螢，其中被列為二級保育類的黃胸黑翅螢及鹿野氏黑脈螢在基隆都有穩定的棲地。這次幼蟲水棲的北杪螢被發現，說明基隆仍有保存不錯的原始環境及乾淨的溪流，其中又以暖暖及七堵山區保存最為完整。

2022年基隆市政府委託執行3年的「基隆市螢火蟲生態調查及復育計畫委託專業服務案」，第一年就在暖暖山區採集到圖鑑沒有的螢火蟲，暫稱中文名為北杪螢。杪是樹梢的意思，因為該螢火蟲會在樹冠層的高度飛行。

去年基隆鳥會進一步採集到卵並順利孵化，由幼蟲具有氣管腮，且都在水中活動及覓食，確認是台灣的第四種水生螢火蟲。

基隆鳥會除了在暖暖山區發現的北杪螢外，七堵友蚋是這次調查的五個樣區中，螢火蟲數量最多的地點，特殊的是，這些以黑翅螢為主的螢火蟲聚集區剛好位在一個隧道口，旁邊有小溪及蜿蜒的小徑，隧道的另一頭是友蚋主要的交通要道，而這一頭則是屬於野生動植物的奇幻世界。

友二社區主辦賞螢活動，將包括導覽友蚋的礦坑文史，友蚋特殊的自然生態及如何分辨綠竹、烏腳綠竹、桂竹及麻竹等常見竹子，欣賞螢火蟲在身邊飛舞。

鳥會說，但沒有完善規畫管理的賞螢活動，對於螢火蟲及周遭環境是災難，近2年在基隆市政府的規畫下，鳥會協助當地友二社區以永續經營的模式參與經營與管理，加上基隆鳥會常務理事陳坤松老師的田野調查，將友蚋的礦坑文史整理成「友蚋村史與礦業」一書，讓民眾對礦工困苦歲月有更深入的認識。

收費賞螢活動，即日起接受團體報名https://forms.gle/Q3RtcFNe4wRVxKjr6

（北杪螢幼蟲孵出影片由基隆鳥會提供）

北杪螢雄蟲。圖／基隆鳥會提供
北杪螢雄蟲。圖／基隆鳥會提供
友蚋一坑口賞螢秘境。圖／基隆鳥會提供
友蚋一坑口賞螢秘境。圖／基隆鳥會提供
友蚋一坑口賞螢秘境。圖／基隆鳥會提供
友蚋一坑口賞螢秘境。圖／基隆鳥會提供

基隆 螢火蟲 鳥會

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