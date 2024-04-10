山友踩樹根拍照 林業署：只能勸說

林業保育署台東分署工作人員近日在嘉明湖步道知名景點「向陽名樹」，發現有山友跨越圍籬與樹合影，引發熱議。林業署台東分署表示，目前對於山友行為無法可管，只能道德勸說。

林業署台東分署分署關山工作站工作人員近日執行公務時遇見數名山友跨越「向陽名樹」圍籬，近距離與樹拍照。事後臉書「遇上嘉明湖」小編也將這段過程貼上網路，引發網友熱議，直言「沒水準」。

林業保育署台東分署坦言，山友這類行為無法可管，僅能口頭告誡，圍籬也僅是道德約束，提醒山友在與向陽名樹合影時，勿踏入圍護設施內，以免過度踩踏、土壤流失等不利樹木生長。

位於嘉明湖國家步道6.2公里處的向陽名樹（玉山圓柏），是步道上最具代表性的樹木景觀，因為長年遭強風與積雪侵襲，曾發生斷枝狀況，也曾因為山友不斷合影踩踏根部，造成土壤流失加速老化。

4年前台東永安國小師生幫向陽名樹做了圍籬，防止山友靠近合影，2年前林業署、屏東科技大學教授王志強、永安國小師生再度前往，除修復圈護設施，也幫裸露根系再覆土鋪上植生，希望改善根系的生長環境。