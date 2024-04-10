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礁溪協天廟主委官司定讞 新管委會籲信徒驗明正身

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭香火鼎盛、主祀關聖帝君的礁溪協天廟2020年改選主委「鬧雙包」，爭議至今。最高法院日前駁回前主委吳朝煌等人的上訴，確認協天廟主委為吳宏昱定讞。吳宏昱昨天昨天張貼公告，請信徒認明收據等相關文件資料，也呼籲舊管理團隊退出，即日起不得再擅自經收或動支協天廟經費，以免涉及刑事責任。

協天廟是國內知名宗教聖地，每年光香油錢收入近億元，對地方具極大影響力。2020年9月廟方改選第13屆主委時爆發爭議，前主委吳朝煌為首的舊派陣營指控吳宏昱違反章程，另推選簡蒼明擔任主委，導致主委鬧雙包，也向法院提起選舉無效之訴。

訴訟期間，新舊派系都以各自主委的名義對外發文，各推廟務、各收香油錢，開立的收據都不同。官司歷經地方法院、高等法院及最高院審理均遭駁回，最高法院上月間宣判，廟方日前收到判決書，確認吳宏昱為協天廟第13屆主委。

吳宏昱的委任律師陳倉富表示，協天廟第12屆管理委員、監察委員及信徒代表的任期依規定於2020年6月7日屆滿，同年7月選舉產生138名新任信徒代表，已送主管機關備查；新代表於同年9月3日開會選舉及決議也經主管機關備查及核發證明，程序及形式上都合法，應由吳宏昱依法行使協天廟主委職務。

主管 最高法院

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