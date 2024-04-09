基隆市中心整平騎樓 刨除舊地磚、灌漿 重鋪地面更好走

基隆市政府打造「以人為本」城市，今年多管齊下。騎樓整平工程分兩區施作，與商家、住戶取得共識就動工，刨除舊地磚等建材後，重鋪騎樓，改善人行環境。市府同步改善通學步道、提升道路品質和調整路口交通號誌、標誌，讓人行空間更加完善。

基市府工務處長陳耀川今天說，基隆因為氣候多雨，騎樓是步行環境重要一環。市府積極爭取中央補助騎樓整平經費，內政部已核定補助3055萬元。今年騎樓整平工程將分為2個區施作，A區為孝一到孝四路、愛一到愛三路、忠二路全段及仁二路靠廟口側騎樓區域。B區包括義一路全段、信三路全段及部分信二路。

陳耀川說，目前B區進度優於A區，中正區公所1月29日辦理工程說明會，向里長及居民說明施工程序，整體進度已達70％。仁愛區公所3月29日辦理工程說明會，A區預訂5月進場施作，全部工程預計7月間完工。

騎樓整平公程施工工序，會先將原有的舊磚等地面建材刨除，接著綁紮鋼筋，再灌水泥砂漿打底，最後鋪設新地磚，等待養護期滿，就可開放民眾通行。

工務處除了推動騎樓整平，今年也規畫改善12所學校的通學步道，經費共約9700萬元，預計以學校步道為社區核心點，透過步道點跟點之間的串聯，改善校園周邊交通環境，維護學生安全。