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汶萊直飛包機抵花蓮 為地震後地方觀光注入強心針

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府在航空站入境大廳安排原民舞蹈表演，高舉歡迎布條，歡迎汶萊旅客們的到來。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府在航空站入境大廳安排原民舞蹈表演，高舉歡迎布條，歡迎汶萊旅客們的到來。圖／花蓮縣政府提供

花蓮經過0403地震後，因餘震不斷，觀光市場慘淡，好在今天迎來汶萊包機直飛的80多名旅客直飛，前往七星潭、鯉魚潭、東大門夜市等景點，行程為3天2夜，均從花蓮航空站入境及出境，為地方觀光注入一劑強心針。

花縣政府指出，近年積極推動包機直航，繼去年「越南—花蓮」及「泰國—花蓮」4趟次包機直航對飛，今年再擴增航點，今天上午10時30分，有「汶萊—花蓮」80多名旅客直飛花蓮參訪旅遊，是首次從汶萊直飛花蓮的國際航班。

花蓮航空站於班機抵達特別安排噴水儀式迎接，縣府在航空站入境大廳安排原民舞蹈表演，高舉歡迎布條，歡迎國際旅客們的到來。

縣長徐榛蔚表示，這次國際包機直航花蓮，為0403地震後的花蓮觀光帶來復甦契機，為花蓮加油。包機由縣府及花蓮旅行商業同業公會共同促成，利用「推動花東永續旅遊境外包機來臺獎助要點」補助，使業者獲得挹注，讓國外來台旅客直接抵達花蓮展開遊程。

縣府觀光處長張志翔表示，這次包機由汶萊國營航空公司的空中巴士執飛，為地震後的花蓮觀光注入活力。汶萊遊客在花蓮將停留3天2夜，期間將參觀七星潭、鯉魚潭、東大門夜市、理想大地星巴克、立川漁場、兆豐農場、雲山水等熱門景點。

接下來花蓮航空站將迎接4月12日「泰國—花蓮」及27日「越南—花蓮」國外旅客；縣府未來鎖定日本、韓國、馬來西亞、新加坡、汶萊、泰國、越南等國家，持續增加國際城市直航點，帶來更多的國際旅客訪花及留宿，協助擴大縣內觀光相關產業商機。

花蓮迎來汶萊包機直飛的80多名旅客直飛，行程為3天2夜，均從花蓮航空站入境及出境。圖／花蓮縣政府提供
花蓮迎來汶萊包機直飛的80多名旅客直飛，行程為3天2夜，均從花蓮航空站入境及出境。圖／花蓮縣政府提供
花蓮迎來汶萊包機直飛的80多名旅客直飛，前往七星潭、鯉魚潭、東大門夜市等景點，均從花蓮航空站入境及出境，為地方觀光注入一劑強心針。圖／花蓮縣政府提供
花蓮迎來汶萊包機直飛的80多名旅客直飛，前往七星潭、鯉魚潭、東大門夜市等景點，均從花蓮航空站入境及出境，為地方觀光注入一劑強心針。圖／花蓮縣政府提供

汶萊 花蓮

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