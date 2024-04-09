宜蘭礁溪協天廟主委「鬧雙胞」 判決確認吳宏昱主委身分

宜蘭香火鼎盛、主祀關聖帝君的礁溪協天廟，109年改選主委「鬧雙包」，爆發爭議至今，最高法院日前駁回前主委吳朝煌等人的上訴，確認協天廟主委吳宏昱的身分，全案不得上訴。吳宏昱今天表示，為避免影響全體信徒權益，希望紛擾事端儘早落幕。

協天廟是國內知名宗教聖地，每年光是香油錢收入將近1億元，對地方具有影響力。109年9月廟方進行第13屆主任委員改選時爆發爭議，前任主委吳朝煌為首的舊派陣營指控吳宏昱違反章程，另推選簡蒼明擔任主委，以致主委「鬧雙胞」，舊派向法院提起選舉無效之訴。

訴訟這段期間，新舊派系都以各自主委的名義對外發文，各推廟務、各收香油錢，開立的收據也都不同。

選舉無效的官司歷經地方法院、高等法院及最高院審理，均遭駁回，最近最高法院3月20日宣判，廟方於日前收到判決書，確認吳宏昱與礁溪協天廟第13屆主任委員委任關係存在；確認吳朝煌、簡蒼明依序與礁溪協天廟主任委員委任關係不存在，全案不得上訴。

吳宏昱的委任律師陳倉富表示，協天廟第12屆管理委員、監察委員及信徒代表的任期依規定於109年6月7日屆滿，同年7月選舉產生138名新任信徒代表，並已送主管機關備查；新任信徒代表於109年9月3日依章程規定，召集信徒代表大會選舉及決議也經主管機關備查及核發證明在案，具程序上及形式上合法性，應由吳宏昱依法行使協天廟主任委員職務。