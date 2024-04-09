基隆今年社區闔家歡健康篩檢開跑 4、5月共排13場次

基隆市衛生局公布今年首場「社區闔家歡健康篩檢」活動，20日在中正區巴塞隆納社區中庭舉行，4、5月共安排13場社區到點服務。衛生局說，年滿30歲以上市民可免費參加篩檢，長者健康整合評估服務，每場限額200人，活動前14日開放網路預約掛號。

衛生局開辦社區闔家歡健康檢查服務行之有年，全市4處醫院據點也有提供篩檢服務。衛生局長張賢政局長表示，健康是一輩子的事情，唯有好的健康生活，才會有美好人生，鼓勵市民朋友多多參加篩檢活動，以提早發現健康警訊，「早期發現、早期治療」。

衛生局表示，社區闔家歡癌症篩檢項目包括子宮頸癌、乳癌、口腔癌、大腸直腸癌、肝癌等；慢性病篩檢項目包括高血壓、糖尿病、腎臟病、代謝症候群、胸部X光等；另為65歲以上長者（原住民55歲以上）提供長者健康整合估服務。

4家醫院4、5月篩檢服務時間，台灣礦工醫院是每周一、四、六上午8點30分到11點，採現場掛號服務。基隆長庚醫院基隆院區4月16日、5月7日上午8點30分到10點，僅提供65歲以上長者和身心障礙者線上掛號，限額50名；情人湖院區4月13日、5月4日上午7點30分到10點，採線上掛號，限額300名。基隆市立醫院4月25日起每周一、四上午8點10分到10點，預約報名30人，現場報名25人。