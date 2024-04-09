快訊

頂呱呱使用陸製漢堡盒「溶出雜質超標36.7倍」恐污染食物

黃子佼昔狂追蔡燦得！蔡爸曾指「不是一個好人」 網狂讚：先知

不怕掉手機！Google新推「尋找我的裝置」秀5大功能不用羨慕蘋果

基隆今年社區闔家歡健康篩檢開跑 4、5月共排13場次

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動20日登場，衛生局公布4、5月共13場社區場次，開放民眾報名參加。圖／衛生局提供
基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動20日登場，衛生局公布4、5月共13場社區場次，開放民眾報名參加。圖／衛生局提供

基隆衛生局公布今年首場「社區闔家歡健康篩檢」活動，20日在中正區巴塞隆納社區中庭舉行，4、5月共安排13場社區到點服務。衛生局說，年滿30歲以上市民可免費參加篩檢，長者健康整合評估服務，每場限額200人，活動前14日開放網路預約掛號。

衛生局開辦社區闔家歡健康檢查服務行之有年，全市4處醫院據點也有提供篩檢服務。衛生局長張賢政局長表示，健康是一輩子的事情，唯有好的健康生活，才會有美好人生，鼓勵市民朋友多多參加篩檢活動，以提早發現健康警訊，「早期發現、早期治療」。

衛生局表示，社區闔家歡癌症篩檢項目包括子宮頸癌、乳癌、口腔癌、大腸直腸癌、肝癌等；慢性病篩檢項目包括高血壓、糖尿病、腎臟病、代謝症候群、胸部X光等；另為65歲以上長者（原住民55歲以上）提供長者健康整合估服務。

4家醫院4、5月篩檢服務時間，台灣礦工醫院是每周一、四、六上午8點30分到11點，採現場掛號服務。基隆長庚醫院基隆院區4月16日、5月7日上午8點30分到10點，僅提供65歲以上長者和身心障礙者線上掛號，限額50名；情人湖院區4月13日、5月4日上午7點30分到10點，採線上掛號，限額300名。基隆市立醫院4月25日起每周一、四上午8點10分到10點，預約報名30人，現場報名25人。

衛生局表示，闔家歡篩檢社區場次採網路預約，可上衛生局網站（https://smoke.klchb.klcg.gov.tw/RES/）完成預約掛號，每場限額200人。篩檢當天上午8點到10點攜帶身分證、健保卡報到。檢查前一天晚上12點後不可進食任何食物及避免大量喝水，服用慢性疾病用藥者，依醫囑服藥。

基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動20日登場，4、5月共辦13場，另有4處醫院也提供篩檢服務。圖／衛生局提供
基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動20日登場，4、5月共辦13場，另有4處醫院也提供篩檢服務。圖／衛生局提供
基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動20日登場，圖為資料照。圖／衛生局提供
基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動20日登場，圖為資料照。圖／衛生局提供
基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動20日登場，圖為資料照。圖／衛生局提供
基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動20日登場，圖為資料照。圖／衛生局提供
基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動20日登場，圖為資料照。圖／衛生局提供
基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動20日登場，圖為資料照。圖／衛生局提供
基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動20日登場，衛生局公布4、5月共13場社區場次，開放民眾報名參加。圖／衛生局提供
基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動20日登場，衛生局公布4、5月共13場社區場次，開放民眾報名參加。圖／衛生局提供
基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動20日登場，衛生局公布4、5月共13場社區場次，開放民眾報名參加。圖／衛生局提供
基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動20日登場，衛生局公布4、5月共13場社區場次，開放民眾報名參加。圖／衛生局提供
基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動20日登場，圖為資料照。圖／衛生局提供
基隆市今年首場社區闔家歡健康篩檢活動20日登場，圖為資料照。圖／衛生局提供

健康檢查 基隆 衛生局

延伸閱讀

鮮貨採購指南？蘇凌：餐酒館廚師的午夜尋愛行──基隆崁仔頂魚市

屋況本不佳 震後住戶更憂心 謝國樑允諾列都更優先標的

基隆聯宏社區鋼筋裸露嚴重 將列都更優先標的

地震後撤離...新北提供7天住宿 災民嘆：對未來很茫然

相關新聞

基隆今年社區闔家歡健康篩檢開跑 4、5月共排13場次

基隆市衛生局公布今年首場「社區闔家歡健康篩檢」活動，20日在中正區巴塞隆納社區中庭舉行，4、5月共安排13場社區到點服務...

陽明交大醫院2期擴建核定補助59億元 頂尖醫材曝

宜蘭人期待一座具醫療水準的醫學中心，陽明交大醫院擴建工程歷經波折，2期擴建經費最終獲中央核定補助59.2億元，醫療大樓與...

台62延伸萬金 陳揆：攸關地方發展

行政院長陳建仁昨聽取公路局簡報台62線萬瑞快速道路，從基隆市七堵路段延伸到新北市萬里、金山方案，延伸到萬里段優先施作，在...

老舊漏水 員山圖書館改建綠建築

宜蘭員山鄉立圖書館有33年歷史，管線老舊漏水，空間不敷使用，公所爭取教育部補助及自籌經費重蓋圖書館，昨天新建工程動土，未...

露天燃燒廢棄物 台東去年開罰13件

台東縣去年空氣品質良好天數為349日，良好比率高達95.6%，空氣品質居各縣市之冠。好山好水及好空氣吸引遊客，但不少居民...

屋況本不佳 震後住戶更憂心 謝國樑允諾列都更優先標的

基隆市仁愛區聯宏社區建築年久失修，地下室鋼筋裸露，4月3日大地震後，損壞加大，住戶憂心安全。基隆市長謝國樑今天到場查看，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。