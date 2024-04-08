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屋況本不佳 震後住戶更憂心 謝國樑允諾列都更優先標的

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（左二）今到聯宏社區了解屋況，表示會列為即將成立的都市更新專案辦公室優先推動標的，短期內進行耐震補強，確保居民生命財產安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左二）今到聯宏社區了解屋況，表示會列為即將成立的都市更新專案辦公室優先推動標的，短期內進行耐震補強，確保居民生命財產安全。記者邱瑞杰／攝影

基隆市仁愛區聯宏社區建築年久失修，地下室鋼筋裸露，4月3日大地震後，損壞加大，住戶憂心安全。基隆市長謝國樑今天到場查看，承諾將聯宏社區列為即將成立的都市更新專案辦公室優先推動標的，短期內也將進行耐震補強，確保居民生命財產安全。

謝國樑今由市府都市發展處長謝孝昆、基隆市建築師公會理事長廉貴晶等人陪同，前往聯宏社區了解屋況。當地光華里長陳世豐和聯宏社區更新會理事長許記愷，都向謝表達請求市府協助辦理都更意願。

謝國樑說，市府會參考六都相關獎勵辦法，研議適當規定提高都更可行性，因為涉及中央法令規定，也會請立委林沛祥辦公室居中協調，或推動修法解決問題。

謝國樑表示，市府預計4月底成立都更辦公室，增補都更專責人力，讓業務更加專業，聯宏社區將納入優先協助辦理基地。他當場指示仁愛區長李昆達擔任與居民的溝通窗口，要求每月定期回報進度。

為了確保聯宏社區居民的居住安全，謝國樑表示，在都更計畫定案之前，市府會積極協助向中央爭取結構安全補強經費補助，辦理建物結構補強作業。

基隆市長謝國樑（左二）今到聯宏社區了解屋況，表示會列為即將成立的都市更新專案辦公室優先推動標的，短期內進行耐震補強，確保居民生命財產安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左二）今到聯宏社區了解屋況，表示會列為即將成立的都市更新專案辦公室優先推動標的，短期內進行耐震補強，確保居民生命財產安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今到聯宏社區了解屋況，表示短期會先進行耐震補強，確保居民生命財產安全。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今到聯宏社區了解屋況，表示短期會先進行耐震補強，確保居民生命財產安全。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 都更

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