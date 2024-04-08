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基隆聯宏社區鋼筋裸露嚴重 將列都更優先標的

中央社／ 基隆8日電
基隆市聯宏社區有284戶，屋齡有44年。 聯合報系記者游明煌／攝影
基隆市聯宏社區有284戶，屋齡有44年。 聯合報系記者游明煌／攝影

位於基隆市成功市場旁的聯宏社區，地震過後地下室梁柱鋼筋外露受損情形更加嚴重，市長謝國樑今天前往視察後，承諾列為即將成立的都市更新專案辦公室優先推動標的。

聯宏社區共有8棟建物284戶，為屋齡44年的舊社區，民國106年因地下室停車場梁柱鋼筋外露、外牆磁磚脫落，在73%居民同意下，於106年9月成立更新會整合都更重建意願，4月3日地震過後，社區受損情形更加嚴重，住戶人心惶惶。

住戶表示，台北市提供都更最高可達100%的容積獎勵，但基隆市相關法令仍停留在20餘年前，並未達到100%的容積獎勵，且基隆房價不高，隨著近年建築成本高漲，也使得建商對協助都更意願不高。

謝國樑表示，市府將參考六都相關獎勵辦法，研議適當規定以提高都更可行性，另因恐涉及中央法令規定，也請國民黨立法委員林沛祥辦公室與中央居中協調，或推動修法解決問題。

謝國樑指出，市府預計4月底成立都更辦公室，增補都更專責人力，讓業務更加專業，聯宏社區將納入優先協助辦理基地。謝國樑並當場指示仁愛區長李昆達擔任與居民溝通窗口，要求李昆達每月定期回報進度。

此外，為了確保聯宏社區居民的居住安全，謝國樑也指示，在都更計畫定案之前，市府會積極協助向中央爭取結構安全補強經費補助，辦理建物結構補強作業。

基隆 謝國樑 都更

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