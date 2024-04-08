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使用33年員山圖書館改建動土 玻璃綠建築將成打卡景點

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
員山鄉圖書館現址改建今天動土，新館預計明年底完工啟用。記者戴永華／攝影
員山鄉圖書館現址改建今天動土，新館預計明年底完工啟用。記者戴永華／攝影

宜蘭員山鄉立圖書館建於民國80年，因管線老舊漏水，空間不敷使用，鄉公所爭取教育部補助及自籌經費重蓋圖書館，今天舉辦新建工程動土，未來這棟綠建築會比現在增加1層樓，1樓及2樓採用大面積帷幕玻璃，3樓提供輕食，預計明年底完工啟用，將成拍照打卡新景點。

透過中央「提升公共圖書館閱讀環境計畫」補助5400萬元，鄉公所另編列2840萬元，總計8240萬元原址重建新館。鄉長張宜樺感謝教育部、縣府、代表會與各界支持促成，圖書館對於教育學習與休閒閱讀非常重要，尤其圖書館位處核心區，緊鄰老人文康中心、員山公園、國小、衛生所及鄉公所，鄰近400公尺處還有童玩公園基地，圖書館改建翻新能為地方發展注入新活力。

動土典禮由教育部副司長顏寶月、縣議員黃浴沂、縣府秘書陳穎柔、文化局長黃伴書、鄉長張宜樺、鄉民代表會主席林子凱與多位鄉民代表，村長聯誼會長張明昌等人執鏟。

改建工程由林彥忠建築師規劃設計，主建物從原本2層樓改建為3層樓建築，總坪數從220坪增為376坪，是一棟造型新穎的綠建築。

1樓兒童室面積增加至40坪，為原來的兩倍大，可提供更多親子休閒空間；2樓帷幕玻璃明亮通透，飽覽對面公園風光；3樓頂樓戶外閱讀休閒空間，視野開闊，委外經營輕食。

外型設計反映在地自然環境特色，以「水的故鄉-員山」為發想，船型意象外觀，象徵知識之船航向水故鄉。

此外，員山鄉是歌仔戲發源地，內裝設計將融入在地文化歌仔戲元素，與在地人文故事，另結合時代科技應用，規劃智慧借還書機，借閱服務更便利。

施工期間為持續服務讀者，在員山國小2樓的書香樓設置「臨時圖書室」4月20日啟用，在鄉公所側門入口處、公佈欄前設置還書箱，歡迎多利用。

員山鄉圖書館現址改建今天動土，新館預計明年底完工啟用，將是造型新穎的綠建築與拍照打卡景點。記者戴永華／攝影
員山鄉圖書館現址改建今天動土，新館預計明年底完工啟用，將是造型新穎的綠建築與拍照打卡景點。記者戴永華／攝影
員山鄉圖書館現址改建今天動土，新館預計明年底完工啟用，將是造型新穎的綠建築與拍照打卡景點。記者戴永華／攝影
員山鄉圖書館現址改建今天動土，新館預計明年底完工啟用，將是造型新穎的綠建築與拍照打卡景點。記者戴永華／攝影
員山鄉圖書館改建模擬圖，1樓與2樓帷幕玻璃，明亮通透，可飽覽對面公園風光，將是造型新穎的綠建築與拍照打卡景點。圖／鄉公所提供
員山鄉圖書館改建模擬圖，1樓與2樓帷幕玻璃，明亮通透，可飽覽對面公園風光，將是造型新穎的綠建築與拍照打卡景點。圖／鄉公所提供
員山鄉圖書館現址改建今天動土，新館預計明年底完工啟用，將是造型新穎的綠建築與拍照打卡景點。記者戴永華／攝影
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圖書館 綠建築

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