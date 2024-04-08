蔣偉文把手擱在海科館欄杆拍照竟扎滿細刺 禍首找到了

基隆海科館區域探索館戶外露台，玻璃纖維材質裂化，表面如長出「細毛」。藝人蔣偉文帶家人前往旅遊時，把手臂擱在欄杆拍照，許多玻璃纖維竟刺入皮膚，質疑熱門親子景點竟然暗藏危機。海科館今天表達歉意，並封閉露台，設置警示標示，同時全面檢視園區設施，避免類似事件發生。

蔣偉文在臉書貼文說，前天和家人到海科館遊玩，手臂被細細小小的刺扎得紅腫痛癢，搞不清楚到底怎麼回事？用手電筒照射當天穿的衣服，看見閃閃發光的刺。再照手臂，赫然發現皮膚裡面也布滿閃閃發光的刺。由於刺太細了，用夾子夾不起來，用膠帶也黏不乾淨，怎麼弄都還是有刺在肉裡的感覺。

蔣偉文表示，昨天他重回「案發現場」，發現網友說得沒錯，「兇手」就是玻璃纖維，海科館區域探索館停車場旁的觀景台欄杆上，布滿了玻璃纖維。查詢維基百科，提及玻璃纖維可影響皮膚、眼睛和上呼吸道，引發瘙癢、接觸性皮膚炎、結膜炎和角膜炎或其它過敏反應。

蔣偉文在貼文中說，雖然不是每個人都會像他一樣會靠在欄杆上拍照，但畢竟當地是熱門的親子景點，現場也沒有任何警告標誌，不禁捏把冷汗，怕自己無意間吸進鼻子裡，摸了沾到小孩身上，跑進眼睛裡，決定去看皮膚科，看看這扎進皮膚的刺到底該怎麼辦。

海科館秘書室主任陳珮甄說，對有遊客到區域探索館遊玩，因為欄杆材質造成皮膚不適，館方感到非常的抱歉。目前已責請工程部門進行全面檢視，並先封閉區域探索館戶外露台，設置警告標示，希望不要再有遊客靠近導致受傷。

陳珮甄說，因為區域探索館臨近海邊，當初為了防止鏽蝕困擾，戶外露台欄桿選用玻璃纖維材質。後來因為日曬等天候因素，導致玻璃纖維讓遊客受傷，非常的遺憾。

海科館區域探索館委外營運，館方說，已經委由營運單位全區重新規畫時，特別留意這個區塊，希望後續可以避免這樣的情況發生。館方也會聯絡受傷的遊客，有關保險理賠等需要協助的部分，都會盡力處理。