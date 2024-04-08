聽新聞
test
0:00 / 0:00
外木山泳池 泳客踩到鏽鐵釘受傷
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
基隆市政府發包改善外木山海興游泳池海岸景觀，今年初完工開放。基隆市議員張秉鈞昨說，前天有人下水時，竟踩到生鏽釘子刺入腳掌受傷，要求市府正視環境安全。市府產發處長林鼎超表示，已請廠商緊急處理，防止意外再發生。
海興游泳池是利用海岸地形築造的海水游泳池，並在岸際搭建觀景平台，設置更衣及沖洗空間。
早年由民間人士搭建的平台、步道等設施年久失修，市府評估鏽蝕，可能會崩塌，去年斥資2000多萬元發包重建改善，強調新建平台結構更安全，今年1月啟用。
張秉鈞說，他接到協和里長張中信反映，6日有人到海興游泳池海域潛水，在入水點踩到釘子受傷，被送往醫院治療。他說，入水點殘留尖銳物，質疑工程驗收太草率。
潛水教練周彬斌說，入水處沿岸水底還有一些金屬及泥造廢棄物，也可能造成潛水者受傷，希望市府一併處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言