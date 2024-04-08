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外木山泳池 泳客踩到鏽鐵釘受傷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

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基隆市政府發包改善外木山海興游泳池海岸景觀，今年初完工開放。基隆市議員張秉鈞昨說，前天有人下水時，竟踩到生鏽釘子刺入腳掌受傷，要求市府正視環境安全。市府產發處長林鼎超表示，已請廠商緊急處理，防止意外再發生。

海興游泳池是利用海岸地形築造的海水游泳池，並在岸際搭建觀景平台，設置更衣及沖洗空間。

早年由民間人士搭建的平台、步道等設施年久失修，市府評估鏽蝕，可能會崩塌，去年斥資2000多萬元發包重建改善，強調新建平台結構更安全，今年1月啟用。

張秉鈞說，他接到協和里長張中信反映，6日有人到海興游泳池海域潛水，在入水點踩到釘子受傷，被送往醫院治療。他說，入水點殘留尖銳物，質疑工程驗收太草率。

潛水教練周彬斌說，入水處沿岸水底還有一些金屬及泥造廢棄物，也可能造成潛水者受傷，希望市府一併處理。

基隆 廢棄物 張秉鈞

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