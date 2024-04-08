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台汽大武站拆除 未來用途引關注

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

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台東縣大武鄉舊台汽客運半圓形車站因有安全疑慮，去年拆除後變成閒置空地，乘客改在路旁上下車。大武鄉公所指出，舊台汽客運站近期先結合鄰近社區營造人行休閒空間，未來朝規畫產業推廣中心及鄉民休閒空間爭取經費。

舊台汽客運大武站建於1969年，早年是台汽客運在南迴公路的重要休息站，在南迴鐵路通車後廢站，移交台東縣政府交由大武鄉公所管理。大武站原為國內僅存的公路局半圓形車站，造型優雅別致，文史人士奔走爭取保留，不過廢棄多年且存在安全結構疑慮，大武公所決議拆除。

確定拆除命運後，位處台9線南迴公路旁的車站外圍築起施工圍籬，目前車站用地已經空無一物，但圍籬遲未拆除，未來用途引發外界關心。

鄉公所表示，車站附近正進行兩項工程，主要以營建署補助公所進行「大武國小暨停車場與大武街道路品質提升計畫」為主，大武國小、民族路、民權街、民有街至大武鄉第一停車場沿線進行人行步道改善工程。

公所強調，車站用地空間完成初步整理，後續爭取經費把大武村內街道與公共空間做整體營造，舊台汽客運站尚未獲得經費補助，不過產業推廣中心及鄉民休閒空間的方向不變。

南迴公路 台東

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