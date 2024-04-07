基隆街頭藝人展演點難抽到 今年抽籤新措施提高輪替率

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基隆市目前開放26處地點供街頭藝人申請展演，海洋廣場過去曾列入開放地點，但因民眾強烈反應有「噪音」而取消。去年列入展演點的基隆港東岸旅客服務中心3樓麗都蝶客花園，因鄰近醫院及住戶「客訴」，改由基隆港務分公司准駁街頭藝人申請演出，管控品質。

基隆市文化局表示，全市目前有2060名街頭藝人，合法展演點有26處，民眾可自行上網（ https://klneartsnew.klccab.gov.tw/StreetPerformer/Space）查詢。其中有些場地會因為工程暫停開放，例如市民廣場、鷄籠中元文化館廣場，目前都有工程施作，不開放申請。

有些場地不再由文化局受理街頭藝人申請展演，街頭藝人要自己跟場地管理單位申請。例如基隆港東岸麗都蝶客花園，去年列入展演點後，成為熱門演出場地，只是因為一路之隔就是醫院和成排民宅，文化局和港務分公司都接到不少客訴音量過大，改由街頭藝人向港公司申請展演，由港公司管控展演品質，避免睦鄰失利。

北北基街頭藝人2021年起「一證通用」，可以跨縣市申請展演，隔天桃園市加入，擴大到4座城市街頭藝人都是一證通用。

10多天前發生新北市蘇姓街頭藝人，想在基隆海洋廣場開唱被制止風波，基隆市文化局表示，會再全面檢視目前展演空間現況，如果可以開放申請使用，就會釋出讓街頭藝人申請。

基隆市街頭藝人分成表演藝術、視覺藝術及工藝藝術3種類型，較可能衍生「民怨」的表演項目，多是表演藝術類的歌唱藝人。部分團體被指像是「那卡西」，除了在海洋廣場演出引發部分民眾不滿，有人申請在外木山海岸、田寮河畔演出，也引來正反不同評價。

文化局表示，街頭藝人展演音量過大，可能被指擾民成為話題，有些街頭藝人也會抱怨抽不到心中理想的展演場地。為了活化展演點的使用率及輪替率，今年改為每2周進行展演點抽籤，每月10日至12日抽當月16日至31日場地，23日至25日抽次月1日至15日場地。

文化局說，一直持續鎖定基隆人潮流量較多場地，規畫成為新的展演點，但多數場地管理單位考量音量及表演品質不願開放，期望今年再增加1到2處新的街頭藝人展演場地。陽明海洋文化藝術館1樓拱廊，文化局希望作為身心障礙街頭藝人專屬展演點，目前在與管理單位陽明海運文化基金會協調中。

為了避免街頭藝人展演出現亂象，基隆市文化局本局有訂定街頭藝人從事藝文活動管理辦法，包括不得違反噪音管制相關法令，違反者記點2點，展演未經許可記點4點，2年內累計記點7點以上，文化局得撤銷或廢止街頭藝人登記，目前以宣導為主，希望街頭藝人自律，共同維護展演場地與表演品質。