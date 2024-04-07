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基隆再設寵物公園 地方異議再評估

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆第2座寵物公園研議設百福公園可行性，因地方有爭議要再評估。記者游明煌／攝影
基隆第2座寵物公園研議設百福公園可行性，因地方有爭議要再評估。記者游明煌／攝影

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基隆市第二座寵物公園評估設在百福公園舊槌球場，日前會勘評估，初步認為可多元規畫，但地方有異議；市府將再聽取地方意見後再評估。另中正公園新植5萬株花木，串連基隆塔及信二防空洞，成為賞花新景點。

基隆市首座寵物公園設在暖暖運動公園，目前已完工正辦理驗收，預計5月啟用，市政府評估在七堵百福公園設第二座，引起地方議論。

李姓居民說，新北有很多毛小孩寵物公園，期待在百福公園也有。有居民昨帶狗狗到公園散步，認為設施要符合需求，否則會浪費公帑。

副議長楊秀玉說，她爭取設在百福公園，地點適合，草地寬闊、距百福社區近，平時老人並不會去，不會受到影響，很方便遛狗、散步，朝人狗共融規畫，適合三代親子、寵物同樂。議員張耿輝表示，基隆將邁入超高齡化社會，老年人口愈來愈多，毛小孩很重要，他不反對設寵物公園，但現階段經費有限情況下，應利用這塊草地多規畫更多老年人休閒遊憩設施會更好。

市政府產發處長林鼎超表示，市府會再聽取地方意見，有共識後才會有進一步規畫，目前仍在評估。

另外，中正公園有著名的大佛禪寺，市府在國民廣場打造賞花、休憩景點，近日新植5萬餘株花木，草花有海棠、情人菊、銀葉菊、牽牛等；灌木有杜鵑、石斑木、金露華及喬木紫薇等，並有主題性花卉裝置藝術，最佳賞花期為4月。

基隆 寵物 毛小孩

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