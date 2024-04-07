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台東長老教會百歲 前身是佛寺

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

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台東基督長老教會昨天慶祝成立100周年，百年來17位傳道、牧師留下重要宣教足跡，其中教堂內獨特造型的放射狀天花板及菱形聖台，當年是委託天主教白冷會修士傅義設計完成，且很多人不知道，教堂前身是日治時期設立的淨土宗佛寺，過渡時期，教徒做禮拜前需逐一把日人遺留的骨灰罈搬到外面，禮拜後再搬回，多元文化兼容並蓄。

台東基督長老教會是台東第1間基督教教會，1924年3月24日創立至今。昨天慶祝百周年，500人齊聚一堂，多名傳道、牧師出席分享，引領教友穿越百年時空長廊。慶祝典禮中，教會贈送百周年紀念獎座給8位歷任牧師。

很多人不知道，教會前身是一座佛寺，1950年才改建。牧師蕭承宇回憶，1946年牧師陳瑞山以新台幣8千元從日產局購得一座日本人成立的佛寺，當年日人戰敗倉促離台，先人遺骨來不及帶回，禮拜堂留存不少骨灰罈，每次禮拜都要先搬出去，禮拜後再搬回，後來日人骨灰陸續移靈回日本。

1970年，時任牧師的張清庚委託天主教白冷會修士傅義設計新禮拜堂，規畫放射狀的天花板與菱形聖台，落地窗旁的大理石碎石浮雕，造型肖似對神讚美、手舞足蹈的人形，非常具有藝術價值。

教會指出，除台東市區的教會外，百年來共開拓更生、知本、太麻里、初鹿等教會及豐谷禮拜堂，福音種子散播至南迴線及縱谷線鄉鎮。

台東 天花板 日本

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