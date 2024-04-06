基隆中正公園新植5萬花木賞花之旅 串連基隆塔觀光吸客

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基隆市中正公園為知名休憩公園，有著名的大佛禪寺，近期基隆塔及信二防空洞成為新打卡景點，市府在國民廣場打造賞花、休憩景點，近日新植5萬餘株花木，並設置主題性花卉裝置藝術，及更新3000平方公尺地毯草坪，成為一處可以賞花、野餐休憩及活動空間。

中正公園國民廣場目前五顏六色花木盛開，清明連假吸引不少遊客，這幾天不少民眾到基隆廟口品嘗美食後，來中正公園賞花。中正公園為基隆最大的休憩公園，也是重要觀光景點，有著名的大佛禪寺。

公園管理科長蔡嘉昇說，國民廣場在228紀念碑對面，為增添春季色彩，都市發展處新植草花（海棠、情人菊、銀葉菊、牽牛等）、灌木（杜鵑、石斑木、金露華）及喬木紫薇共5萬餘株，並設置主題性花卉裝置藝術，及更新3000平方公尺地毯草坪，除花卉觀賞價值外，草坪也提供野餐休憩及活動之空間。建議最佳賞花期為4月，請民眾把握連假來趟賞花之旅。