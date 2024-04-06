基隆第2座寵物公園落腳百福公園？地方意見不一再評估

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基隆市首座寵物公園設在暖暖運動公園，目前已完工正在辦理驗收，預計5月正式啟用，市政府評估再設第二座，日前產發處、都發處到百福公園的舊槌球場會勘，評估設置的環境與條件，初步認為可多元規畫，但地方正反意見不一。市府表示，將再聽取地方意見後再進一步評估。

基隆市第一座寵物公園設在暖暖運動公園，預計5月啟用，近日傳出市府評估第二座寵物園的預定在在百福公園百福里民活動中心旁的大片草地，引起地方關心。

李姓居民說，她有養狗，但平時沒有專用的寵物公園覺得很不方便，新北有很多毛小孩寵物公園，很贊成在百福公園也有，很多百福社區居民都裂期待。有居民今天帶狗狗到公園散步，他說，設施要符合需求及使用率，否則會白花錢。另也有人擔心狗狗聚一起會吵。

副議長楊秀玉說，她全力爭取第二座寵物公園能設在七堵，建議設在百福公園因為地點非常適合，草地地點寬闊、距百福社區又近，平時老人並不會走到那裡，不會受到影響，很方便溜狗、散步，朝人狗共融規畫。

楊秀玉表示，毛小孩和人一樣，要有地方跑跳運動。都發、產發現都已會勘過，大家引頸期盼許久，期盼早日規畫毛小孩可以跑跳的戶外休憩空間。

議員張耿輝表示，全市列管的兩個大公園只有中正與百福公園，因基隆將邁入超高齡化社會，老年人口愈來愈多，毛小孩很重要，他不反對設寵物公園，但是現階段百福公園面應該利用這塊草地，規畫更多老年人休閒遊憩的設施會更好，在經費有限的情況下，有更好的規畫利用。

市政府產發處長林鼎超表示，首座寵物公園在暖暖運動公園，預計5月啟用，第二座地點尚在評估中，市府會再聽取地方意見，有共識後才會再進到下一步。