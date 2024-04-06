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基隆義二路管制 民「被迫違規」

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
警方假日管制義二路內側讓信二路停車場車輛排隊，其他車被迫開在外側直行車道，但右轉就違規。記者游明煌／攝影
警方假日管制義二路內側讓信二路停車場車輛排隊，其他車被迫開在外側直行車道，但右轉就違規。記者游明煌／攝影

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基隆廟口夜市每到假日總湧入大批遊客，信二路立體停車場車輛常大排長龍，警方為了管制義二路右轉車道，讓車子排隊，只留直行車道供一般車流通行，居民也被迫在直行車道違規右轉到信二路，頻被檢舉，痛批「陷阱」。市府表示，會盡快研議解套辦法、盡快調整標線。

信義區居民回家之路，只要到假日就會被塞住，苦不堪言，近期更常收到罰單。林姓市民說，因義二路右轉信二路的右轉車道，一到假日會有整排車為進停車進場占道，他們被迫開到直行車道，再右轉信二路回家，卻也收到罰單，「依警察指揮，卻仍被檢舉達人檢舉，讓住戶好無奈，地上標線如同大陷阱。」

依法規規定，車子右轉須切到最外側車道，才能右轉。市議員韓世昱表示，由於停車場車輛占據右轉車道，許多民眾為了要回家，只能先走直行車道再右轉，卻收到檢舉罰單，希望找出解套方法。

基隆市府交通處長王圳宏表示，假日期間因義二路管制一車道，供進信二停車場車輛使用，造成義二路外車道無法直接右轉信二路，主要受限法規，交通處將盡速邀集相關單位研議，該路口提醒標誌內容及設置地點，以改善假日期間該區域交通動線。

王圳宏說，另信二路右轉進停車場道路分向線，原為可跨越白虛線，因工務處近期新鋪設道路，誤畫為不可跨越白實線，近日工務處將改善。

停車場 罰單 車道

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