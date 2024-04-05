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信二路停車場車流害右轉車收罰單 基市府：找解套辦法

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
信二路停車場車流害右轉車收罰單，基市府：找解套辦法。記者游明煌／攝影
信二路停車場車流害右轉車收罰單，基市府：找解套辦法。記者游明煌／攝影

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每逢假日，基隆信二路立體停車場進場車輛都大排長龍，警方管制義二路內側車道讓車子排隊，其他車輛被迫只留走直行車道，車子右轉到信二路變成違規行駛，頻遭檢舉達人檢舉收罰單，痛批標線如同是「交通陷阱」，今天很多車輛在警察面前都違規右轉，但員警只疏導並未制止。市府表示，的確不合理，但受限法規限制，會盡快研議解套辦法。

每逢假日，為了要疏導從信一路經義二路到信二路立體停車場的車輛，警方會在義二路兩個車道中間設置三角錐，提供進入停車場的車輛右轉專用。但仔細看義二路地面標線，右轉車道可以右轉、直行，但左轉車道只能直行，右轉就是違規。

交通法規規定，車子子右轉必須切到最外側車道才能右轉，市議員韓世昱表示，由於停車場車輛占據右轉車道，許多民眾為了要回家，只能走直行車道再右轉，卻收到檢舉罰單，希望找出解套方法。

交通處王圳宏表示，假日期間因義二路管制一車道供進入信二停車場使用，造成義二路外車道無法直接右轉信二路，主要因受限於法規，交通處將盡速邀集相關單位研議，該路口提醒標誌內容及設置地點，以改善假日期間該區域交通動線。

王圳宏說，信二路右轉進停車場道路分向線原為可跨越白虛線，因工務處近期新鋪設道路，誤劃設為不可跨越白實線，近日工務處將儘速改善。

停車場 罰單 車道

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