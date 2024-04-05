SBL超級籃球聯賽12日基隆開打 爭冠軍賽資格學生免費看

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今年第21屆SBL暨第19屆WSBL超級籃球聯賽12日起，在基隆市立體育館展開為期2周賽程，連兩周五、六、日下午1時至晚間9時，共計6天24場賽事，市長謝國樑特別補助全市學校戶外教學經費，讓學生免費入場觀賽。

中華民國籃球協會指出，4月12至21日基隆場賽事，為例行賽最後一個階段賽事，例行賽戰績第一的球隊將直接進入冠軍賽，各隊都全力以赴爭取進入季後冠軍賽資格，賽事精采可期。此次比賽開放各級學校學生持學生證或身穿學校制服即可免費入場。

基隆市各級學校的籃球團隊也表現優異，今年銘傳國中即贏得國中籃球聯賽JHBL乙級北區第1名，即將在4月中進軍全國聯賽。

市長謝國樑表示，市府投入各項運動資源，改善體育教學訓練環境，提供學生多元的體育學習機會，基隆市有許多學校發展籃球社團、基層運動選手訓練站或體育班，學生們對籃球有著高度的興趣，難得有大型籃球賽事在基隆舉行，特別支持學校以戶外教學方式帶孩子入場觀賽，實際體驗籃球的戰術策略，臨場感受比賽的熱情刺激。