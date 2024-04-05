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影／遊客進基隆信二路停車場排長龍 標線成陷阱居民狂收罰單氣炸

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
警方假日都管制義二路右轉信二路車道，讓進停車場車子排隊，其他車輛只能走直行車道，但如右轉信二路，就變違規行駛。記者游明煌／攝影
警方假日都管制義二路右轉信二路車道，讓進停車場車子排隊，其他車輛只能走直行車道，但如右轉信二路，就變違規行駛。記者游明煌／攝影

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基隆廟口夜市每到假日就湧入很多外縣市遊客，信二路立體停車場進場車輛常大排長龍，警方都會管制義二路右轉車道讓車子排隊，只留直行車道供一般車流通行，信義區居民被迫在直行車道違規右轉到信二路，因地面有直行標線，頻遭檢舉達人檢舉狂收罰單，痛批「陷阱」。市府表示，會再研議調整標線。

信義區居民只要到假日要回家的路就常常塞車，不僅苦不堪言，最近還常常收到罰單，罰單寫明理由是未來規定行駛和右轉，處600到1800元，民眾氣炸。

林姓市民說，因為義二路右轉信二路的右轉車道，假日就有整排車停車進場占道，警方也在路口管制指揮，他們被迫只能開到直行車道，再右轉信二路回信義區的家，沒想到收到罰單，「明明依警察指揮，檢舉達人亂檢舉，讓住戶好無奈，地上直行的標線如同大陷阱。」

每逢假日，為了要疏導從信一路經義二路到信二路立體停車場的車輛，警方會在義二路兩個車道中間設置三角錐，提供進入停車場的車輛右轉專用。但仔細看義二路地面標線，右轉車道可以右轉、直行，但左轉車道只能直行，右轉就是違規。

交通法規規定，車子右轉必須切到最外側車道才能右轉，市議員韓世昱表示，由於停車場車輛占據右轉車道，許多民眾為了要回家，只能走直行車道再右轉，卻收到檢舉罰單，希望找出解套方法。

市府交通處指出，法令規定就是如此，右轉要依標線行駛，切到最外側車道，但因逢假日警方管制右轉車道供停車場專用，還要再研議如何調整地面標線，讓民眾不再誤踩「陷阱」。至於罰單如民眾認為有疑義，可向警方、監理單位提申訴。

警方假日都管制義二路右轉信二路車道，讓進停車場車子排隊，其他車輛只能走直行車道，但如右轉信二路，就變違規行駛。記者游明煌／攝影
警方假日都管制義二路右轉信二路車道，讓進停車場車子排隊，其他車輛只能走直行車道，但如右轉信二路，就變違規行駛。記者游明煌／攝影

停車場 罰單 車道

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