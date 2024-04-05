金針山爭議公投 人瑞也踴躍投票

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台東縣太麻里鄉金針山地區與金峰鄉行政區域地籍未定，導致原漢2鄉土地爭議不斷，太麻里鄉公所昨自辦公投，了解居民對戶籍與地籍同歸太麻里鄉意向，百歲人瑞陳老先生也來投票，他說「不希望自己走了，土地還不清不楚」。

太麻里金針山金興段、金山段及比魯段的地籍和行政區域界線與金峰重疊，近年引發爭議，太麻里鄉公所秘書李清風說，太麻里鄉公所與金峰鄉公所討論多次，也反映到中央，迄未獲妥適解決，辦公投主要想反映真實民意。金峰鄉長蔣爭光對太麻里公投表示尊重，但認為，金針山土地問題應理性解決，才不致造成原漢對立。

這場台東首見的地方性公投以金針山15至23鄰居住戶為主，人口數384人，適逢清明連假，許多鄉親返鄉參與，行動不便的居民、佛門比丘尼，甚至百歲人瑞都踴躍出來投票，至下午2時投票結束共179人完成投票，同意地籍歸屬給太麻里鄉共171票，不同意6票；同意歸金峰鄉共10票，不同意161票。太麻里鄉公所清明連假結束後，會將公投數據送縣府、原住民委員會及內政部等單位參考。

「中央修法變通，大家就不會困擾至今。」高姓居民說，戶籍明明是太麻里鄉，地籍卻是金峰鄉，大家要處理土地問題，需大老遠跑去金峰鄉公所，不懂政府在想什麼。吳姓鄉民說，幾年前金針山被畫為傳統領域，在山上住了4、50年的居民一下子變成占有戶，太不合理，現在他們不時接到行政訴訟公文，常跑法院，「行政的錯誤，卻要百姓承擔」？