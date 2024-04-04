南方澳跨港大橋通車2年多首遇強震 「止震塊」發揮功能

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重建通車2年多的宜蘭南方澳跨港大橋，第一次遭遇強震考驗，震後出現混凝土剝落及橋面人行道伸縮縫蓋板向上突起，張貼「地震維修」公告，民眾想起當年斷橋意外，餘悸猶存。蘇花改工程處表示，檢查安全無虞，且「止震塊」在這次地震時，抵住梁與梁之間，避免梁位移，確實發揮保護功能。

南方澳跨港大橋幾年前斷裂，經重建111年12月18日通車以來，第一次承受5級的強震壓力，地震後，台灣港務股份有限公司基隆港務分公司與公路局蘇花改工程處立即啟動橋梁巡檢機制。

經巡檢發現編號A1的橋台與P2的墩柱，在墩柱帽梁上方混凝土「止震塊」與「支承墊」有破損現象。

蘇花改工程處表示，「止震塊」作用為地震來臨時，用來束制橋面維持目前既有位置，使橋面板不產生較大變形及位移，並吸收能量，也能防止橋面板脫離墩柱而掉落，維持用路人行車安全，這次強震帶來的巨大能量，使得止震塊吸收相當多的震動能量，致使表面混凝土保護層剝落，保護橋面板及墩柱不受到任何的損傷，由此可見止震塊發揮相當大的作用。

此外，由於地震震動的方向來自四面八方，包括上下震動，造成P5 橋墩的橋邊人行道伸縮縫蓋板則向上突起約5公分。蘇花改工程處表示，車輛行走的橋面伸縮縫及整體結構安全無虞，對於橋邊的人行道伸縮縫蓋板向上突起，承攬廠商啟動保固作業，預計4月中完成修復。