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影／正信路社區道路坑洞多年將刨鋪 基隆比照北市改善破路

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆正信路227巷社區道路坑坑洞洞，地方爭取多年將刨鋪。圖／韓世昱提供
基隆正信路227巷社區道路坑坑洞洞，地方爭取多年將刨鋪。圖／韓世昱提供

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基隆市正信路227巷「威鎮八方」社區大門口至綠丘營區大門口，長期以來路面破損、坑坑洞洞，經議員、里長多方爭取，市府確認為都市計畫道路，且有安全疑慮，決定13日重新馬刨鋪，解決居民多年來的困擾，有一條安全回家的路。市府將比照北市道路認定委員會，建立相關審議機制，由市府編預算進行刨鋪，徹底改善社區道路老舊破損老問題。

市議員韓世昱說，「威鎮八方」社區大門口至綠丘營區大門口數百公尺長的道路，民眾通行數十年，居民不斷反映道路坑坑洞洞，損壞嚴重，晚上視線不良時，居民騎車容易摔倒，汽車也如開「碰碰車」。但以前認定非市府轄管道路，長期沒有全面刨鋪，只有東補西補，居民盼徹底改善，不斷打1999反映。

韓世昱表示，經他和東信里長賴姵綺多年努力，經多次會勘成功爭取到全面刨鋪，因市府都市計劃科現勘，確認為都市計劃道路，土地權屬林務局，但多年來市府尚未辦理撥用，他要求市府應速辦理撥用程序，並進行各項養護工作，在未辦理前請林務局同意現況改善，維護公眾通行安全。

市府工務處養護工程科表示，為讓民眾有平坦回家的路將全面刨鋪，施工單位已在地面噴字，在13日上午8時前移車，以利施工，鋪設後需經4小時養護才能耐壓，養護期間須封閉部分車道，禁止汽機車進入。

基隆市有很多社區道路鋪面破損老舊，影響居民進出等問題，市府無法介入刨鋪，導致坑坑洞洞讓居民困擾多年。謝國樑去年5月到大慶大城會勘時曾宣布，過去主管單位以公部門資源無法進行社區道路刨鋪為由，致該社區道路老舊問題長期困擾當地住民，市府將比照台北市道路認定委員會，建立相關審議機制，由市府編預算進行刨鋪，徹底改善社區道路老舊破損的老問題。

基隆正信路227巷社區道路坑坑洞洞，地方爭取多年將刨鋪。記者游明煌／攝影
基隆正信路227巷社區道路坑坑洞洞，地方爭取多年將刨鋪。記者游明煌／攝影
基隆正信路227巷社區道路坑坑洞洞，地方爭取多年將刨鋪。記者游明煌／攝影
基隆正信路227巷社區道路坑坑洞洞，地方爭取多年將刨鋪。記者游明煌／攝影

基隆 機制 議員

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