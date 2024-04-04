尚武漁港清淤牛步化 大武鄉長候選人交鋒

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台東縣大武鄉尚武漁港年後淤沙至今未清疏，漁民3個月無法出海叫苦連天，批縣府牛步。3名鄉長補選候選人為此隔空交鋒。縣府農業處表示，獲報後已編200萬元經費，4月6日會緊急疏通1條航道先讓漁民進出，後續清淤工程亦會盡速動工。

大武鄉尚武漁港今年1月淤沙以來，港嘴口整個堵塞，漁船根本無法出海，漁民怨縣府清淤動作慢，張姓漁民氣憤地說，「3個月不能出海，沒魚可抓可賣」。

漁港長年淤沙問題也獲3名鄉長補選候選人關注，昨在政見發表上成為相互交鋒話題，國民黨候選人王景昌說，漁港淤沙問題牽涉到環境改變及漁港設計問題，應結合民力向中央及漁業署力爭，一次性解決。

綠營蕭國書說，民進黨有執政優勢，有信心解決漁港淤沙，他會擬出改善永續工程方針，也提議在漁港北邊幾條溪的出海口設攔砂壩，減少砂石南漂堵塞漁港。無黨籍候選人高春花指當選後會力促漁港多元發展，「不是一淤沙就癱，什麼事就不能做」。

台東縣政府為解決漁港淤沙問題，據知每年編數千萬清淤經費，數十年下來累計花上億元，但漁民和地方民代都認為，政府治標不治本，只是擾民又傷財。