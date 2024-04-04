清明祭祖 花蓮有便民服務 宜蘭掃墓車上路

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清明節返鄉祭祖，花蓮縣政府今明兩天在各公墓及13鄉鎮市戶政事務所等43個據點設服務台，提供鮮花、礦泉水、乾洗手消毒液及防蚊液供使用；宜蘭縣政府與5個鄉鎮市公所安排掃墓專車，請民眾盡量搭乘大眾運輸，避免塞車。

花蓮縣政府每年辦理清明節返鄉專車服務，讓鄉親安全返鄉掃墓，與家人共度假期，鮮花等用品數量有限，發完為止。民政處長明良臻表示，縣府近年補助各鄉鎮市公所提升殯葬管理資訊系統，前3年已補助花蓮、瑞穗、鳳林、壽豐及吉安5鄉市，今年將盤點尚未資訊化的鄉鎮市，協助改善。

另外，宜蘭縣政府和宜蘭、頭城、羅東、冬山、三星5鄉鎮市公所近2天也有掃墓專車免費接駁。4月4日殯葬管理所至福園專車上午8點至下午2點半，每15分鐘一班，宜蘭轉運站接送區3（民權幹道）至員山福園。

宜蘭市公所4月4日上午7點至下午3點，8至10分鐘一班，民眾把車子停在堤防旁或圓明寺，再搭接駁車到墓區；頭城鎮公所上午6點至中午12點，隨招隨停，每8至10分鐘一班，青雲路165巷至頭城鎮第一公墓；三星鄉公所上午8點至下午4點，三星橋頭至祿園；冬山鄉公所：4月4日上午7點半至中午12點，潤泰水泥至冬山鄉立第二公墓。4鄉鎮市皆隨招隨停。

羅東鎮公所4月4日、5日上午7點至下午2點，3到5分鐘一班，草湖玉尊宮至壽園。