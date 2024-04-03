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「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑 公所提供生態解說

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑，為方便民眾欣賞夜間奇幻美景，鄉公所提供免費生態導覽解說，請民眾在賞螢時配合交通管制。圖／蔡牡丹提供
「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑，為方便民眾欣賞夜間奇幻美景，鄉公所提供免費生態導覽解說，請民眾在賞螢時配合交通管制。圖／蔡牡丹提供

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4、5月春夏之夜，清靜山谷水溪邊掀起一股螢熱潮。宜蘭小礁溪螢區廊帶長且廣，且螢火蟲數量密度高，成為絕佳的賞螢首選。礁溪鄉公所安排螢火蟲免費生態導覽解說，歡迎線上報名，另有線上語音導覽服務，民眾到現場服務站掃QR Code，可透過手機聆聽。

礁溪鄉公所今晚舉辦賞螢活動起跑宣傳，鄉長張永德表示，「火金姑的故鄉-小礁溪」是宜蘭第一個透過公私協力合作的賞螢區，匏杓崙路一帶俗稱小礁溪，有清澈的河川溪流以及草木扶疏，環境未受汙染，自然生態豐富且多元，適合螢火蟲生長及繁殖，且螢區位於道路旁，交通方便。

鄉公所為了生態保育，把螢火蟲出沒路段的路燈換成紅光，賞螢晚間時段進行3小時交通管制，避免造成干擾，除了可以讓民眾了解螢火蟲需要的自然生態，也能一同與滿山遍野的螢光小精靈，共同展開漫天飛舞的螢光舞會。

「小礁溪賞螢」近年來打出知名度，礁溪當地部分飯店業者搭配推出兩天一夜賞螢遊程，也有9人座小巴專跑賞螢路線，很受歡迎。

鄉公所邀請民眾與螢火蟲漫步在大自然星光大道，規劃4月20日至5月5日的每個周六、周日為期6天，共12場次的螢火蟲免費生態解說，由專業螢火蟲生態導覽解說人員帶領民眾一睹「火金姑」在山林間飛舞星光，夜間限定的奇幻美景。

免費生態解說4月9日中午12時開放線上報名，額滿為止，鄉公所歡迎大小朋友共同展開深度螢火蟲之旅。為了保育這片螢火蟲生態區避免受到燈光、廢氣、噪音等衝擊破壞，現場交通管制時間即日起至5月20日，每天下午5時至8時，管制路段自匏杓崙路137-3號至小礁溪橋，小礁溪一號橋上方約300公尺以上路段。

「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑，為方便民眾欣賞夜間奇幻美景，鄉公所提供免費生態導覽解說，請民眾在賞螢時配合交通管制。圖／鄉公所提供
「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑，為方便民眾欣賞夜間奇幻美景，鄉公所提供免費生態導覽解說，請民眾在賞螢時配合交通管制。圖／鄉公所提供
「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑，為方便民眾欣賞夜間奇幻美景，鄉公所提供免費生態導覽解說，請民眾在賞螢時配合交通管制。圖／蔡牡丹提供
「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑，為方便民眾欣賞夜間奇幻美景，鄉公所提供免費生態導覽解說，請民眾在賞螢時配合交通管制。圖／蔡牡丹提供
鄉長張永德宣布「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑鄉公所提供免費生態導覽解說，請民眾在賞螢時配合交通管制。圖／鄉公所提供
鄉長張永德宣布「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑鄉公所提供免費生態導覽解說，請民眾在賞螢時配合交通管制。圖／鄉公所提供
「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑，為方便民眾欣賞夜間奇幻美景，鄉公所提供免費生態導覽解說，也請民眾在賞螢時配合交通管制。圖／鄉公所提供
「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑，為方便民眾欣賞夜間奇幻美景，鄉公所提供免費生態導覽解說，也請民眾在賞螢時配合交通管制。圖／鄉公所提供
鄉長張永德宣布「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑鄉公所提供免費生態導覽解說，也請民眾在賞螢時配合交通管制。圖／鄉公所提供
鄉長張永德宣布「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑鄉公所提供免費生態導覽解說，也請民眾在賞螢時配合交通管制。圖／鄉公所提供
「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑，為方便民眾欣賞夜間奇幻美景，鄉公所提供免費生態導覽解說，請民眾在賞螢時配合交通管制。圖／蔡牡丹提供
「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑，為方便民眾欣賞夜間奇幻美景，鄉公所提供免費生態導覽解說，請民眾在賞螢時配合交通管制。圖／蔡牡丹提供
賞螢時不打燈，放低音量，仔細聆聽解說。圖／鄉公所提供
賞螢時不打燈，放低音量，仔細聆聽解說。圖／鄉公所提供
「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑，為方便民眾欣賞夜間奇幻美景，鄉公所提供免費生態導覽解說，請民眾在賞螢時配合交通管制。圖／蔡牡丹提供
「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑，為方便民眾欣賞夜間奇幻美景，鄉公所提供免費生態導覽解說，請民眾在賞螢時配合交通管制。圖／蔡牡丹提供
「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑，為方便民眾欣賞夜間奇幻美景，鄉公所提供免費生態導覽解說，請民眾在賞螢時配合交通管制。圖／蔡牡丹提供
「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑，為方便民眾欣賞夜間奇幻美景，鄉公所提供免費生態導覽解說，請民眾在賞螢時配合交通管制。圖／蔡牡丹提供
「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑，為方便民眾欣賞夜間奇幻美景，鄉公所提供免費生態導覽解說，也請民眾在賞螢時配合交通管制。圖／鄉公所提供
「火金姑的故鄉」小礁溪賞螢季起跑，為方便民眾欣賞夜間奇幻美景，鄉公所提供免費生態導覽解說，也請民眾在賞螢時配合交通管制。圖／鄉公所提供

交通管制 螢火蟲 賞螢

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