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富岡漁港多處飄垃圾 三單位各有說法無解

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東富岡漁港垃圾「內飄」問題，影響船隻進出航道安全。記者尤聰光／攝影
台東富岡漁港垃圾「內飄」問題，影響船隻進出航道安全。記者尤聰光／攝影

台東市富岡漁港每年吸引上萬遊客搭船及民眾休憩，是縣內觀光漁港，但垃圾「內飄」問題遲無法獲改善，損及藍色公路形象，也破壞生態，內飄垃圾外界直指釣客所為，但縣府、環保局及漁會三方卻束手無策。

縣府農業處漁業科長陳文泰說，前年研議規畫釣魚專區，但因港區災害重建工程仍持續，專區成立後恐無人力管理等，計畫無進展，只能勸導釣客自律。

港區內、堤防區外是熱門釣點，天天都有人釣魚，有釣客將食物飲品，使用完的釣線、魚餌，丟棄堤防或丟入海中，成為「內飄」垃圾，防波堤成港區髒亂點。

台東區漁會表示，漁會只負責管理漁民，無權管理釣客，但為了漁港環境，會定期派人清潔，但實在趕不上釣客製造的垃圾，清潔人員只能勸導，有時還因垃圾問題，引來衝突。

環保局長郭建成指出，環保局在港區周邊設警告標示提醒罰則，曾建議農業處在防坡堤安裝監視器，揪出違規釣客，評估釣客實名制。農業處漁業科表示，漁會大樓和東65縣道周邊設4組監視器，違規就送環保局，防波堤熱區無法拉線，釣客實名制有難度。

林姓釣客說，釣魚者有默契會把垃圾帶回，也會自發性定期清掃釣區，把內飄垃圾歸咎給他們，太不公平。

內飄 環保局長 監視器

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