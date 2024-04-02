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基隆電競大賽遭控作假「麥克風藏玄機」 市府提數據證明成效佳

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆電競大賽綠控麥克風藏玄機，市府表示會了解，並提數據證明成效佳。圖／基隆市政府提供
基隆電競大賽綠控麥克風藏玄機，市府表示會了解，並提數據證明成效佳。圖／基隆市政府提供

基隆市政府日前辦第1屆《基隆盃：為愛而戰》星光電競大賽，市長謝國樑還到場力挺電競活動，民進黨市議員鄭文婷今天指控，台上4支麥克風的媒體記者只有1家到場，為何會有4家媒體的麥克風出現呢？標案僅要求承包商媒體露出數量，並未要求承包商必須有哪幾家媒體到場採訪，針對議員所指教，教育處會進一步釐清。

民進黨市議員施偉政昨天指控該活動總獎金16萬元，但決標金額高達443萬餘元，質疑撒幣，且成效不彰，官方臉書粉絲專頁更只有66個讚。市府昨澄清全台各縣市近年均舉辦電競活動，支持國內電競發展，這次活動對比過往均符合預算規模。

鄭文婷今天再指控，電競活動的媒體聯訪畫面，一般來說都是媒體有到現場才會有麥克風在聯訪台上，但當天台上4支麥克風的媒體記者只有1家到場，為何會有4家媒體的麥克風出現呢？明顯是人為操作的結果，負責這個活動的行銷公司應就這個部分講清楚，否則難逃作假的疑慮。

鄭文婷表示，市府將這個活動委託給行銷公司來辦理，而行銷公司用這種方式呈現有多家媒體到場採訪的假象，市府更應該要從嚴認定。

基隆市政府教育處副處長徐嬿立指出，標案僅要求承包商媒體露出數量，並未要求承包商必須有哪幾家媒體到場採訪。其次，當天是公開行程，歡迎各家媒體入場，教育處不會阻擋記者入場或要求媒體出示記者證，針對議員所指教，教育處會進一步釐清。

徐嬿立指出，星光電競大賞吸引全台各縣市117支隊伍共702名玩家報名參賽，活動獲熱烈回響。3月30日冠亞軍現場總決賽，此次決賽規模按照國內最大電競賽事六都盃規格打造，4月更將搭配兒童藝術節進行電競攤位展覽，推廣電競產業，也將辦理校際電競趣味競賽。

活動除臉書官網外，也透過多項網路平台宣傳與推廣，包含獎金獵人、Dcard及各大傳說對決社群，相關媒體報導計69篇，決賽直播觀看人數最高同時再線1095人，粉絲專頁自1月25日全新創立，截至3月31日止總觸及人數達3.4萬人，貼文數據總曝光數8萬1592、總觸及數5萬5335、總互動數2331。

基隆電競大賽綠控麥克風藏玄機，市府表示會了解，並提數據證明成效佳。圖／基隆市政府提供
基隆電競大賽綠控麥克風藏玄機，市府表示會了解，並提數據證明成效佳。圖／基隆市政府提供

基隆 謝國樑 鄭文婷 電競

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