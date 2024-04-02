社工日特別表揚他..林姿妙牽林宏裕教授上台 全場感動

今天是全國社工日，縣政府表揚績優、資深敬業等5大獎項給社工人員及社福夥伴，讓人感動是「特殊貢獻獎」頒給北科大名譽教授林宏裕。林教授為回饋家鄉成立陽光公益慈善基金，10幾年來累計捐款達1億3500萬元，透過審查把每筆捐款花在刀口上，長年照顧弱勢及投入公益，他低調行善，很少出現公開場合。

宜蘭很多弱勢朋友及團體受惠林宏裕捐助，很少看見這位大善人，今天在社工日表揚活動中，社會處特別請家人陪他現身受獎。林宏裕近年患有巴金森氏症，受獎時，縣長林姿妙上前牽扶，全場起立爆以熱烈掌聲，氣氛讓人感動。

75歲林宏裕是宜蘭人，早年台北工專畢業後，聰明勤奮，白手起家經營醫療製造，他喜歡動腦研發，屢屢得獎申請專利，最近更研發新療法幫助巴金森氏症患者擺脫輪椅代步；民國99年他專為宜蘭成立「陽光公益慈善基金」，捐款縣府從事公益及慈善，每年捐助約1千萬元，累計達1億3500萬元。

社會處說，林教授協助推動一系列對於弱勢族群具有可行性、創新性、效益性計畫，他親自參與審查計畫用途，把錢花在刀口上，除了支持縣府落實社會福利業務，照顧弱勢，也很關心戲曲文化，以基金利息700萬元捐給蘭陽戲劇團，鼓勵更多年輕人投入戲團。

除了林宏裕教授，今天表揚包括「最佳新人獎」、「服務績優獎」、「資深敬業獎」、「社福夥伴獎」及「特殊貢獻獎」5個獎項、28位傑出社工人員及社福夥伴。

縣長林姿妙表示，社工是社會福利重要推手，秉持專業知能及素養，無畏風雨，用心為弱勢民眾提供適切服務，讓社會詳和溫暖，雖然近期發生令人遺憾新聞事件，但縣府一定支持辛苦付出的社工，做最堅強的後盾。

「最佳新人獎」陳玟華、張志煜、林紓槥、黃宜涓、蔡同文、余亞琪、于詠欣及林兆德。

「服務績優獎」陳民哲、林姿妤、張巧柔、簡俊杰、林莉代、藍昱涵、游濟鴻、吳俐萱、李姿瑩及蕭瑩慈。

「資深敬業獎」柯宜均、林虹玉、何立博、朱玉萍、游芊螢、張惠筠、周亦晨及郭憶慧。