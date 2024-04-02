富岡觀光漁港垃圾內飄嚴重 遊客刻板印象「髒」

台東市富岡漁港每年吸引上萬遊客搭船及民眾休憩，是縣內重要觀光漁港，但垃圾「內飄」問題至今遲遲無法獲得改善，不僅損及藍色公路形象，也破壞生態甚鉅，而這些內飄垃圾外界直指釣客所為。縣府、環保局及漁會三方卻束手無策。

縣府農業處漁業科長陳文泰表示，為了能管理改善富岡漁港周邊環境問題，前年研議提出規畫的「釣魚專區」計畫，礙於港區災害重建工程仍持續中，加上專區成立後恐無人力管理等因素，因此，目前計畫尚無進展，只能勸導釣客自律。

富岡漁港港區內及堤防區外，是釣客熱門釣點，無論白天或夜晚，天天都有人釣魚，但有釣客將隨身攜帶的食物飲品，以及使用完的釣線、魚餌，不是丟棄堤防，就是丟入海中，成了「內飄」垃圾，防波堤也成了港區髒亂點，留給遊客刻板印象「髒」。

台東區漁會表示，他們只負責管理漁民，釣客部分無權管理，但為了漁港環境，他們會定期派人力清潔，但實在趕不上釣客製造的垃圾，清潔人員也只能好心勸導，沒有公權力來開罰，有時還因垃圾問題，引來不必要的衝突摩擦，讓他們困擾。

環保局局長郭建成指出，環保局有在港區周邊設立敬告標示，提醒民眾相關罰則，他們建議過漁業科，希望在防坡堤安裝「鷹眼」監視器，這樣能揪出亂丟垃圾及隨地便溺的違規釣客。另上月研討會中希望漁業科及漁會可評估釣客實名制，以便掌握。

漁業科表示，在漁會大樓和東65縣道周邊已設置4組監視器隨時監控，只要有違規就移送環保局處置，但礙於防波堤熱區實在無法拉線過去，加上該區易受浪擊，恐對設備損壞，所以經評估目前暫時無法安裝，至於釣客實名制部分難度很高。

不過，被直指是垃圾製造者的釣客也有話要說，林姓釣客表示他們釣海裡的魚，深知垃圾對海洋的衝擊，所以很早以前他們釣魚愛好者都有默契會把自身垃圾帶回去，他們也會自發性定期清掃釣區環境，把所有內飄垃圾歸咎給他們，太不公平了。