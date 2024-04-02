建構蜂巢網里鄰監視器…基隆補助民眾裝設 再加碼感應照明

基隆建構「蜂巢網」里鄰監視器，鼓勵民眾自行裝設，只要鏡頭對戶外空間即可，可用來維護治安狀況、檢舉亂丟垃圾，去年10月到年底安裝330具，因民眾申請踴躍，今年補助從2千加碼到6500元，增加補助感應式燈具，日前公告受理申請。

去年一女遭暴力相向，但暗巷調不到監視器、損壞，市府為補巷弄監視器密度不足、損壞情況，進行「里鄰社區監視系統及夜間感應照明設備補助計畫」，改民眾申請，不同以往市府採購。

民政處長張淵翔說，因申請踴躍，今年加碼補助額度，監視器每具最高補助3500元，感應燈具每具最高補助3000元，期限至今年11月15日，額滿為止，今年已編660萬。如超過額度申請，市府會另外再追加預算滿足民眾需求。因電費很低，只要家中有網路、藍芽都可使用，民眾可隨時掌控屋外狀況，也可維護乾淨家園，警方偵辦刑案必要時可調閱。

中正區新富里長莊紫濠表示，申請踴躍，但額度太少，應再增加。安樂區長簡翊哲說，申請民眾認為對安全維護有幫助。李姓申請民眾說，他家開早餐店，去年設了後民眾不敢把垃圾再丟她家前，也無不明人士徘徊。

市府表示，申請資格為基隆市民，不限設籍，監視器鏡頭須拍攝戶外公共區域，不得拍攝屋內空間及侵犯他人隱私，感應式燈具需照明巷道或公共空間。