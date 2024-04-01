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花蓮稻香平交道車輛易受困險象環生 將設分隔島改善

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮稻香平交道鐵道與道路呈斜叉狀，在柵欄遮斷器放下後，只有8秒通過時間，過去時常發生汽機車來不及通過，被困在槽化線內。記者王思慧／攝影
花蓮稻香平交道鐵道與道路呈斜叉狀，在柵欄遮斷器放下後，只有8秒通過時間，過去時常發生汽機車來不及通過，被困在槽化線內。記者王思慧／攝影

花蓮縣吉安鄉稻香平交道位在道路交會處，過去經常發生遮斷器下放時，車輛來不及通過，被困在黃色槽化線內，慘遭開高額違規罰單，甚至曾發生列車撞上汽車，影響鐵路安全。台鐵公司研擬縮短路口，減少滯留時間，並請鄉公所設置分隔島，解決遮斷桿長不足問題，工程預計於6月完成。

稻香平交道位在香源路、廣賢一街路口，鐵道與道路呈斜叉狀，其中西向東長約47公尺，東向西為41.2公尺，在柵欄遮斷器放下後，只有8秒通過時間，時常發生汽機車來不及通過，被困在槽化線內，偶爾發生汽車擦撞列車案件，十分危險。

交通部、台鐵公司與公路局去年10月曾赴現場會勘，允諾投入450萬元改善，要縮短路口縱深，讓車輛快速通過平交道，同時挹注鄉公所經費施作道路分隔島，解決遮斷桿長不足問題。

吉安鄉公所上月底收到台鐵公司的公文，今天邀請相關單位召開改善會議，討論工程施作細節，希望達成共識完成改善工作。

台鐵公司花蓮電務段副段長吳家村表示，改善工程項目為縮短縱深，其中西向東將縮至29公尺，東向西26公尺，並在2車道間設置分隔島，每個車道遮斷器由左右2側對放，與鐵道平行。待鄉公所發包分隔島工程後，若各項期程順利，有望在6月改善完畢。

吉安鄉長游淑貞表示，台鐵公司補助73萬元，將對外發包分隔島作業，改善工程結束後，2年內的管養及後續維管與建設等也由公所負責。

吉安鄉公所上月底收到台鐵公司的公文，今天邀請相關單位召開改善會議，討論工程施作細節，希望改善稻香平交道安全。記者王思慧／攝影
吉安鄉公所上月底收到台鐵公司的公文，今天邀請相關單位召開改善會議，討論工程施作細節，希望改善稻香平交道安全。記者王思慧／攝影
花蓮稻香平交道鐵道與道路呈斜叉狀，在柵欄遮斷器放下後，只有8秒通過時間，時常發生汽機車來不及通過，被困在槽化線內。記者王思慧／攝影
花蓮稻香平交道鐵道與道路呈斜叉狀，在柵欄遮斷器放下後，只有8秒通過時間，時常發生汽機車來不及通過，被困在槽化線內。記者王思慧／攝影
花蓮縣吉安鄉稻香平交道位在道路交會處，過去經常發生遮斷器下放時，車輛來不及通過，慘遭開高額違規罰單，甚至曾發生列車撞上汽車，影響鐵路安全。記者王思慧／攝影
花蓮縣吉安鄉稻香平交道位在道路交會處，過去經常發生遮斷器下放時，車輛來不及通過，慘遭開高額違規罰單，甚至曾發生列車撞上汽車，影響鐵路安全。記者王思慧／攝影

台鐵 吉安 鐵道

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